Zbil pešca, avto v obcestni propust za vodo

7.10.2020 | 18:25

Foto: Arhiv DL

Ob 6.31 je V naselju Trnje v občini Brežice je okoli pol sedme ure zjutraj voznik osebnega vozila zbil pešca. Reševalci NMP Brežice so poškodovanega na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Brežice. Dežurni cestnega podjetja so postavili cestno zaporo in uredili obvoz.

Minuto po 13. uri so posredovali gasilci PGD Sevnica na regionalni cesti Sevnica-Krško, kjer je osebno vozilo zdrsnilo s cestišča v obcestni propust za vodo in se prevrnilo. Gasilci so proti naletno in protipožarno zavarovali kraj, odklopili akumulator, postavili vozilo na kolesa, pomagali avto vleki, policiji in počistili cestišče z vpojnimi sredstvi. Reševalci NMP Sevnica so poškodovano osebo na kraju pregledali.

S ceste

Ob 14.17 pa je na cesti Novo mesto—Metlika v bližini Vinje vasi osebno vozilo zapeljalo iz ceste in se prevrnilo. Poškodovala se je ena oseba. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila, s tehničnim posegom postavili vozilo na cestišče, odklopili akumulator in očistili motorne razlite tekočine. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so osebo skrbeli na kraju in pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Delavec cestnega podjetja je postavil prometno signalizacijo.

M. Ž.