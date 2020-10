Participativni proračun

8.10.2020 | 09:15

Semič, središče istoimenske občine. S pariticipativnim proračunom želi občinska uprava po besedah županje Polone Kambič prisluhniti ne le središču, ampak tudi obrobju občine. (Foto: M. L.)

Semič - Občina Semič je povabila občane k oddaji predlogov za oblikovanje participativnega proračuna za leta 2021 in 2022.

Projektne predloge, za katere je obrazec na občinski spletni strani, lahko oddajo občani s stalnim prebivališčem v občini Semič, ki do dne oddaje predloga dopolnijo 15 let, in tudi skupine občanov.

Zadnji rok za oddajo projektnih predlogov je 21. oktober, potem bodo o njih javno glasovali, in sicer od 9. do vključno 11. novembra. Glasovnico, ki bo dostopna na spletni strani občine ali v prostorih občinske uprave, bodo upravičenci lahko oddali osebno na občini ali v hišni nabiralnik ob vhodu v občinsko stavbo ali jo po pošti poslali na občino, lahko bodo glasovali tudi elektronsko.

»V participativnem proračunu namenjamo 75.000 evrov za posamezno leto, se pravi za dve leti 150.000 evrov. Znesek za posamezni predlog je lahko od 2.000 do 15.000 evrov,« je povedala županja Polona Kambič.

M. L.