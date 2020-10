Še en avto na streho

8.10.2020 | 07:00

Včeraj ob 13.46 je v naselju Predole, občina Grosuplje, vozilo zapeljalo s ceste in obstalo na strehi. Poškodovanih oseb ni bilo. Gasilci PGD Grosuplje so zavarovali kraj dogodka, nevtralizirali razlite motorne tekočine, avto postavili nazaj na kolesa in sprali cestišče. Na kraju dogodka so posredovali tudi policisti.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Stara TP.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRJANČE;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA;

- od 9:30 do 10:15 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURKA VAS;

- od 11:30 do 12:30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BLOKI STRAŽA;

- od 13:00 do 13:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RANGUS GRADIŠČE ŠJ, TP MAHAROVEC;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠMARJETA1, izvod 5. STRELAC;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE POLJANE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. POLJANE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC, na izvodu RAJSKA DOLINA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC 2, na izvodu PROSTOZRAČNO V DOLINO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gora - nizkonapetostni izvod Gora predvidoma med 08:00 in 11:00 uro.

Težave tudi z vodo

Komunala Sevnica obvešča uporabnike pitne vode na vodovodu Blanca, območje naselja Blanca, da bo danes predvidoma med 7. in 14. uro motena oskrba s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del na omrežju.

Komunala Brežice, obvešča uporabnike iz območja Nove vasi pri Mokricah, da bo od danes do 30. 10. 2020 med 7.30 in 14.30 uro občasno motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

Uporabnike iz območja KS Kapele (Župelevec, Vrhje, Rakovec, Slogonsko, Jereslavec, Kapele in Podvinje) pa obvešča, da bo do preklica dnevno med 7.30 in 14.30 uro občasno prav tako motena dobava pitne vode zaradi vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju.

M. K.