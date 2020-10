V Črnomlju obnovljena brv čez Dobličico v ulici Kočevje (proti Kanižarici)

8.10.2020 | 11:35

Foto: Občina Črnomelj

Črnomelj - Občina Črnomelj je julija letos začela z obnovo dotrajanega lesenega mostu (brvi) čez Dobličico v ulici Kočevje (proti Kanižarici). Dela so trajala do oktobra, naložba, ki je šla v celoti iz občinskega proračuna, pa je znašala dobrih 26.870 evrov.

Zamenjali so celotno pohodno konstrukcijo in očistili kovinsko konstrukcijo z brušenjem ter barvanjem s temeljnim in zaščitnim premazom. Vgradili so leseno (hrastovo) pohodno površino.

Dela je opravilo podjetje Mirabilis d.o.o. iz Semiča, gradbeni nadzor je opravljalo podjetje Ambiens d.o.o. iz Črnomlja, varnostni načrt ter koordiniranje na gradbišču pa podjetje Renova d.o.o. iz Novega mesta.

Ponedeljkovo uradno odprtje mostu so zaradi epidemioloških razmer odpovedali.

M. K.