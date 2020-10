Vinogradniški letnik 2020 - Grozdja pol manj, a zelo kakovostno

8.10.2020 | 14:30

Letošnja trgatev v vinorodni deželi Posavje obeta količinsko skromnejši, a zelo kakovosten letnik. (Foto: M. B.-J.)

Jernej Martinčič (foto: B. B.)

»Letošnji letnik je kakovosten, a majhen,« pravi svetovalec specialist za vinogradništvo pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič ob zaključku glavnine trgatve letnika 2020. Kot vinar, ki že petnajsto leto vodi družinsko podjetje Martinčič trsničarstvo, vinogradništvo iz Šmalčje vasi pri Šentjerneju, pa lahko glede na stanje in kakovost ob trgatvi napoveduje nadpovprečen letnik.

Kot pravi Martinčič, je dozorevanje grozdja potekalo po načrtih, tako kot so predvideli. »Glede na leto, ki je bilo v jesenskem času dozorevanja zelo naklonjeno vinski trti, je grozdje nadoknadilo veliko izgubljenih dni in sončnih ur iz poletnega obdobja. Zamuda, ki je nastala ob spomladanski pozebi, se je sicer kar vlekla, vendar pa se je jeseni s toplim, sončnim vremenom lepo nadoknadila in grozdje je dozorelo do zavidljivih sladkornih stopenj, kar nakazuje da bo letnik zelo dober,« pravi. Po količini pa bo letošnje leto zmerno do manj količinsko, predvsem pri sortah, ki so glavne za vsa vina PTP posavske vinorodne dežele, to je pri žametni črnini in modri frankinji.

Čez prst ocenjeno bo pridelek največ polovičen, lahko podrobneje preberete v današnjem novem, tiskanem Dolenjskem listu, kjer smo se lotili tudi letošnjih odkupnih cen.

Mojca Leskovšek Svete