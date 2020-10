Pot čez Gorjance se je končala v jarku; pijan v temi vozil brez luči

8.10.2020 | 13:15

Ilustrativna fotografija: (Foto: arhiv DL)

Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 65-letna voznica osebnega avtomobila peljala iz smeri Metlike proti Novem mestu. Pri Velikem Cerovcu je zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in se prevrnila. Lažje poškodovano so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Kako je sploh kaj videl?

Trebanjski policisti so bili v večernih urah obveščeni o nevarnem ravnanju voznika osebnega avtomobila, ki naj bi vozil brez prižganih luči. Voznika so izsledili, ustavili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 52-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,68 miligrama alkohola, so odvzeli vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlom

V Rodinah na območju PP Črnomelj je med 6.30 in 15.30 nekdo skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo, pregledal prostore in našel ter ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1700 evrov škode.

M. K.