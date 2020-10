FOTO: V kombiju prevažal 30 tujcev

8.10.2020 | 10:00

Pot migrantov se je v Sloveniji končala v tem kombiju. (foto: PU Novo mesto)

Policisti PP Šentjernej so včeraj nekaj pred 7. uro v Dolenjem Vrhpolju ustavili kombi slovenskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 42-letni državljan Slovenije v vozilu prevaža 30 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. 42-letnemu tihotapcu, ki je tujce nameraval prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli kombi. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policijski postopki s 17 državljani Pakistana in 13 državljani Bangladeša še niso zaključeni.

M. K.