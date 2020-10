V Osnovni šoli Koprivnica končali prenovo in dobili dodatne prostore

8.10.2020 | 16:55

Foto: Občina Krško

Koprivnica - V Osnovni šoli Koprivnica v Občini Krško so z današnjim odprtjem prizidka, dveh novih učilnic in knjižnice, končali dve leti trajajoči zadnji etapi šolske prenove in dozidave. Občina Krško je zanju skupaj odštela 1,2 milijona evrov, od tega za prvi del naložbe 200.000 evrov in za izgradnjo prizidka ter prenovo kuhinje približno milijon evrov.

Na krški občini so navedli, da je omenjena prva prenovitvena etapa, ki so se je lotili predlani, obsegala ureditev šolske kotlovnice in vgradnjo cisterne.

Z drugo, lani poleti začeto etapo pa je šola dobila dve novi učilnici in prostor za šolsko knjižnico, ki je pred tem delovala tako rekoč na šolskem hodniku. V novem prizidku je prostor dobila tudi prenovljena šolska kuhinja.

Šlo je sicer za nadaljevanje leta 2015 začete prenove Osnovne šole Koprivnica. To so začeli z delno energetsko sanacijo šolske stavbe, tamkajšnjega otroškega vrtca in telovadnice, v nadaljevanju pa so letos zgradili prizidek s skupaj 270 kvadratnimi metri dodatnih površin.

Po navedbah krškega župana Mirana Stanka je leta 2016 končana energetska sanacija telovadnice in otroškega vrtca stala nekaj več kot 310.000 evrov, 85 odstotkov tega naložbenega denarja pa je občina dobila iz evropskega kohezijskega sklada. Razliko je pokrila sama.

Po občinskih podatkih je omenjena energetska sanacija obsegala prenovo pročelij, strehe, stavbnega pohištva, izolacijo temeljev in zunanjo ureditev, od navedene vsote pa so nekaj več kot 290.000 evrov namenili za gradbena dela.

Ravnatelj Osnovne šole Koprivnica Jože Ivačič je povedal, da pouk devetletke v zadnjem šolskem letu obiskuje 98 učencev, trioddelčni otroški vrtec pa 48 otrok. Število njihovih šolarjev in vrtičkarjev se zadnja leta nekoliko krepi. V šoli je redno zaposlenih 12 strokovnih delavcev, sodelujejo tudi s šolskim kadrom okoliških osnovnih šol, Kozje, Brestanica in Senovo, je še dejal.

Koprivniško osnovno šolo so ustanovili pred nekaj več kot 150 leti, njeno zdajšnjo stavbo so postavili leta 1974.

M. K.

