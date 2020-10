Včeraj rekordnih 387 okužb - 17 v Novem mestu (drugod še 39)

8.10.2020 | 12:00

Po tistem, ko je vladni govorec Jelko Kacin v torek zvečer napovedal, da bomo v sredo priča rekordnim številkam in je bilo nato res potrjenih 356 primerov okužbe z novim koronavirusom, je ta neslavni rekord le 24 ur pozneje padel.

Včeraj so v Sloveniji opravili 3665 testov na okužbo z novim koronavirusom, 387 jih je bilo pozitivnih. Gre za novo rekordno številko v dnevnem prirastu novih okužb. V bolnišnicah se zdravi 131 bolnikov s covidom-19, 21 jih potrebuje intenzivno zdravljenje. En bolnik s covidom-19 je včeraj umrl.

Viša se tudi odstotek pozitivnih testov, včeraj jih je bilo med opravljenimi testi 10,59 odstotka pozitivnih.

35 okužb med zaposlenimi v zdravstvu

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 2692 aktivnih primerov okužb. Podatki sledilnika tudi kažejo, da je bilo včeraj potrjenih 35 okužb med zaposlenimi v zdravstvu, dve med zaposlenimi v domovih za starejše in 13 med oskrbovanci domov.

Doslej so v Sloveniji potrdili 7507 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 160 bolnikov s covidom-19.

DSO

Nove okužbe so po poročanju Radia Slovenija in sledilnika potrdili v domovih starejših v Preddvoru, Domžalah, Jesenicah in ljubljanskih Mostah, pa tudi v Varstveno-delovnem centru (VDC) Zagorje. V Domu starejših občanov Domžale so v sredo zvečer okužbo potrdili pri enem od stanovalcev, ki so ga medtem že hospitalizirali. Danes so brise vzeli vsem zaposlenim in stanovalcem, a rezultate še čakajo.

V Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice so v sredo zvečer potrdili okužbo z novim koronavirusom pri enem od stanovalcev, ki so ga nato premestili v jeseniško bolnišnico. Danes testirajo morebitne stike in čakajo na rezultate, da vidijo, od kod je prišla okužba. Dom je sicer zaradi slabe epidemiološke slike na Jesenicah že en teden zaprt za obiske.

V VDC Zagorje pa so danes potrdili dve okužbi pri zaposlenih, tako da so v centru zdaj okuženi štirje delavci in en uporabnik. Testirali so 28 stanovalcev, med njimi je bilo 22 negativnih, šest testov pa bodo ponovili, je za STA danes povedala direktorica centra Špela Režun.

Prav tako bo treba ponoviti tudi šest testov pri zaposlenih. Med 46 testiranimi zaposlenimi pa je bilo 38 negativnih. Zagorsko dnevno enoto so v sredo zaprli, da bi preprečili vdor okužb v enoto bivanja, ki je v isti stavbi in zanjo ne morejo ločiti čistih in nečistih poti. Zato si čim prej želijo prizidka, s katerim bi to uredili, je še dejala Režunova.

Po starosti

Po starostnih skupinah so največ primerov, 82, zabeležili med starimi od 35 do 44 let. Med starimi od 45 do 54 let so jih potrdili 74, v starostni skupini 25-34 pa 67 primerov okužb. Med starimi od 15 do 24 so potrdili 50 okužb, med otroci, starimi od pet do 14 let 22 primerov, med mlajšimi od pet let pa en primer.

Med starimi od 55 do 64 let so potrdili 43 okužb, v starostni skupini 65 do 74 let so potrdili 26 primerov in po 11 primerov okužb med starimi od 75 do 84 in starejšimi od 85 let, kažejo podatki sledilnika.

Po občinah

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v več kot polovici občin, skupaj v 111. V Ljubljani je bilo 64 okužb, sledita Novo mesto in Vrhnika (po 17) ter Domžale (15). V Občini Škofljica so potrdili 11 okužb, v Škofji Loki 10. V ostalih občinah so zabeležili manj kot 10 novih okužb.

Devet okužb je včeraj bilo v občini Ivančna Gorica, osem v Šentjerneju, šest v Krškem, po tri v Trebnjem in Škocjanu, po eno okužbo pa so zabeležili v občinah Metlika, Črnomelj, Semič, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Žužemberk, Mokronog-Trebelno, Brežice, Ribnica in Dobrepolje.

Visok delež v Šentjerneju

Največji delež trenutno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem, a rahlo pada (1,341 %), sledijo ji Mežica z rahlo rastjo (0,731 %), Šentjernej (0,517 %) in Prevalje (0,470).

M. K.