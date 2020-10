Zbiranje ljudi omejeno na 10, ozjemoma do 500 in brez zakusk; omejitve tudi v trgovinah, bankah, lokalih ...

8.10.2020 | 15:10

Foto: arhiv DL

Profimedia

Vlada je danes sprejela odlok, s katerim je zbiranje od petka omejeno na največ 10 ljudi. Zbiranja oz. prireditve z udeležbo do 500 ljudi bodo možne v primeru pozitivnega mnenja NIJZ, a bo na teh dogodkih prepovedana strežba pijače in hrane, je povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Napovedal je tudi strožji nadzor na petkovih protestih.

Odlok po Hojsovih besedah velja za zbiranje na javnih krajih in vseh drugih prostorih, vključno z zasebnimi. A to ne pomeni, da bo inšpekcijski nadzor možen v stanovanju posameznika, je dejal Hojs. Bodo pa lahko inšpektorji nadzorovali spoštovanje odloka v zasebnih druženjih, denimo v restavracijah, gostilnah ali društvih.

Pri omejevanju omogočanja zakusk na prireditvah so po Hojsovih besedah sledili ugotovitvam epidemiologov, da je bilo kar nekaj okužb v zadnjem času posledica porok, pogrebščin, zabav kolektivov ter pogostitev na različnih prireditvah.

Odlok ne predvideva nobenih izjem, kar pomeni, da bodo tudi verske organizacije morale dobiti soglasje NIJZ za obrede z udeležbo nad 10 ljudmi. S tem odlokom ne urejajo zbiranja in dejavnosti v šolah, opredeljujejo pa popoldanske dejavnosti, ki jih ne organizirajo šole, denimo športne dejavnosti, je pojasnil Hojs.

Minister za notranje zadeve je danes tudi napovedal, da lahko protestniki na kolesih od petka naprej pričakujejo, da jih bo policija bolj striktno identificirala in kaznovala ob nespoštovanju odloka. Dodal je namreč, da so bila "petkova kolesarjenja ena najbolj evidentnih in grobih kršitev zadnjih mesecev". Podatka, koliko ljudi se je okužilo z novim koronavirusom na petkovih protestih nima.

Vlada omejuje tudi strežbo v lokalih in število kupcev v trgovinah

Vlada je danes v okviru dodatnih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom s petkom omejila strežbo hrane in pijače v lokalih ter odločila, da je lahko v zaprtih prostorih, kjer ponujajo blago in storitve, hkrati le omejeno število kupcev.

V gostinskih lokalih bodo lahko po novem stregli hrano in pijačo le gostom, ki sedijo za mizo, je na novinarski konferenci po seji vlade povedal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Pri tem bodo morali gosti vzdrževati najmanj 1,5 metra medsebojne razdalje, če seveda ne gre za osebe iz istega gospodinjstva.

To pa ne velja za osebni dvig hrane in pijače, je dodal.

V zaprte javne prostore, kot so trgovine, banke, pošte in uradi, pa bo odslej lahko hkrati vstopilo le omejeno število oseb. Njihovo število bo odvisno od kvadrature prostora, in sicer bo lahko v njem le ena stranka na 20 kvadratnih metrov. Osebe, ki so tam zaposlene, se pri tem ne upoštevajo.

STA