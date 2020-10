Poziv Zdravstvenega doma Novo mesto

8.10.2020 | 15:35

Foto: L. M., arhiv DL

Epidemiološka slika v naši regiji je vsak dan slabša, današnje številke pozitivnih brisov oz. okuženih oseb s SARS Cov-2 pa so že alarmantne.

V Zdravstvenem domu Novo mesto (ZD NM) se skupaj z epidemiološko službo in ostalimi sodelavci že od meseca marca vsakodnevno trudimo, da okužbo s SARS Cov-2 obvladujemo, zato smo po navodilih in priporočilih Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje sprejeli in uvedli potrebne varovalne ukrepe (nadzorovan in varovan vstop v ZD NM, potrebna distanca v čakalnicah, razkužila po vseh oddelkih, nošenje zaščitne obrazne maske, z namenom boljše dostopnosti in hitrejše obravnave oseb potencialno okuženih oz. s sumom na okužbo s SARS Cov-2, smo z dnem, 28. 9. 2020 odprli dodatno COVID točko po sistemu ambulante in »drive-in«).

Glede na neugodno epidemiološko situacijo, v zadnjih dneh izredno velik porast okužb, zlasti v Občini Šentjernej in MO Novo mesto, glede na že močno obremenjen zdravstveni sistem, si bomo tudi v nadalje prizadevali po naših najboljših močeh vzdrževati varno delovno okolje za naše zaposlene in s tem varno obravnavo naših pacientov, ob upoštevanju že naštetih varovalnih ukrepov.

Ob vseh navedenih dejstvih (alarmanten porast okužb, (pre)obremenjen zdravstveni sistem) vas zato vljudno pozivamo in prosimo za dosledno upoštevanje vseh predpisanih ukrepov in priporočil stroke (nošenje zaščitnih obraznih mask, varna razdalja, higiena rok, kašlja, prepoved zbiranja v večjih skupinah, zlasti zasebno...), kajti le tako bomo lahko skupaj z vami, čim manj boleče in tragično, prebrodili obdobje pandemije COVID-19.

Zdravstveni dom Novo mesto