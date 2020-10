Okužena delavka v DSO Trebnje

8.10.2020 | 19:10

DSO Trebnje (Foto: R. N.)

V torek so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri delavki na zdravstveno negovalnem oddelku v DSO Trebnje, kjer so uvedli prepoved obiskov in izvajajo poostren nadzor nad izvajanjem vseh zaščitnih ukrepov. Ukrep prepovedi obiskov bo trajal do razjasnitve epidemiološke situacije, o čemer bodo svojce in javnost sproti obveščali. V času trajanja ukrepa pa so prepovedani tudi izhodi stanovalcev.

"Po potrjeni okužbi je bilo opravljenih 65 odvzemov brisov, in sicer pri 47 stanovalcih in 18 delavcih. Vsi izvidi testiranj so bili negativni. Priporočeni drugi odvzem brisa bodo izvedli v soboto. Do rezultatov ponovljenih testiranj je oddelek, kjer je okužena zaposlena delala, organiziran kot siva cona. Trenutno nihče od testiranih ne kaže znakov okužbe. Vse svojce bomo o kakršnemkoli poslabšanju zdravstvenega stanja nemudoma obvestili po ustaljenih poteh," je preko spletne strani zavoda sporočila v. d. direktorica Doma starejših občanov Trebnje Mateja Povhe.

B. B.