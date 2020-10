Avto na streho; požar na peči in v dimniku

Sinoči ob 21.07 so v naselju Čušperk, občina Grosuplje, gasilci PGD Grosuplje, posredovali po prometni nesreči, ko se je vozilo prevrnilo na streho. Gasilci so vozilo postavili na kolesa, odklopili akumulator, posuli iztekle motorne tekočine, vozilo umaknili s cestišča, usmerjali promet in razsvetljevali kraj nesreče.

Požar na peči in v dimniku

Ob 14.35 je prišlo do požara na peči na pelete v stanovanjski hiši v Stari Cerkvi, občina Kočevje. Manjši požar, ki je poškodoval peč, so pogasili gasilci PGD Kočevje in Stara cerkev.

Ob 10.39 so se v Šeškovi ulici v Kočevju vnele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Kočevje so s termovizijsko kamero pregledali objekt, odstranili žerjavico v peči in obvestili pristojnega dimnikarja. Materialna škoda ni nastala.

Nagnjeno drevo grozilo

Včeraj zjutraj je v naselju Gorenja vas pri Leskovcu, občina Krško, nagnjeno drevo ogrožalo stanovanjski objekt. Gasilci PGE Krško so s pomočjo avtolestve odstranili vrh drevesa.

Covid in gasilci

Ob 13.32 so v Loki pri Zidanem mostu, občina Sevnica, gasilci PGD Sevnica razkuževali v okolici doma starejših občanov.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.26 je posadka s helikopterjem Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljala obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana.

Nevarne najdbe

Ob 14.56 je v naselju Brlog, občina Krško, občan našel tulec topovske granate, kalibra 75 mm, iz obdobja I. svetovne vojne. Nevarno najdbo je odstranil pripadnik Državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije.

Onesnažene ceste

Ob 19.50 so na cesti Kanižarica-Dobliče, občina Črnomelj, gasilci PGD Črnomelj razmastili in oprali oljni madež na razdalji približno dveh kilometrov ter z vpojnim sredstvom posuli območje pod tovornim vozilom. Dežurni delavec cestnega podjetja je postavil varnostno signalizacijo.

Ob 20.46 so na relaciji Spodnja Pohanca-Kapele v kraju Globoko, občina Brežice, posredovali gasilci PGE Krško, kjer je bila na cestišču razlita nafta na površini približno 20 kvadratnih metrov. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, usmerjali promet in počistili cestišče z vpojnimi sredstvi. Obveščene so bile pristojne službe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 8:00 do 10:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JURNA VAS.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MAJLAND, izvod Stara TP.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRBOVCE, TP SONČNIKI, TP RŽIŠČE, TP VODENICE, TP VEL. BAN;

- od 8:00 do 11:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JELŠE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRGLEZ, TP MLAKE, TP KUMPOLJE;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC na izvodu V DOLINO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HOHOVICA, TP JAVORJE, TP PODPEČ.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Brežice med 8.30 in 10.30 uro na območju TP Mihalovec nizkonapetostni izvod proti Dobovi – gasilski dom in med 11. in 13. uro na območju TP Artiče zadružni dom nizkonapetostni izvod Dečno selo; na področju nadzorništva Krško mesto med 8. in 9.30 uro na območju TP Drnovo nizkonapetostni izvod gostilna Stanko in med 8. in 11. uro na območju TP Grič Leskovec nizkonapetostni izvod Kržan.

