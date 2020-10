Ginekologinja Hatije Ismaili: »Vsak dan grem z veseljem v službo«

9.10.2020 | 13:45

Hatije Ismaili so pacientke izbrale za Naj zdravnico 2020! (Foto: L. M.)

Novo mesto - 49-letna Hatije Ismaili, dr. med., spec. ginekologije in porodništva v Splošne bolnišnice (SB) Novo mesto, je bila te dni v akciji revije Viva razglašena za Mojo ginekologinjo 2020, pa tudi za Naj zdravnico 2020, saj je od vseh nagrajenih zdravnikov prejela največ glasov svojih pacientk.

Na podelitvi priznanj ji je čestital celo predsednik države Borut Pahor, v SB Novo mesto ji je vodstvo podelilo zahvalo.

»Mi je kar nerodno, saj nisem nič posebnega. Ljubim svoj poklic, rada delam v kolektivu, kjer smo kot ena družina, kjer si pomagamo, in res grem z veseljem vsak dan v službo,« pove Hatije Ismaili, Albanka iz Makedonije, ki je svoj drugi dom našla v Sloveniji in že sedemnajst let dela v novomeški porodnišnici. Pravi, da ne bi živela in delala nikjer drugje, Novo mesto in Novomeščani so ji všeč, ravno tako sodelavci.

Hatije je zadovoljna, da je osveščenost žensk v zadnjih desetletjih večja, da večina skrbi za svoje zdravje, redno prihaja na ginekološke preglede, odvzem brisov materničnega vratu, itd. Sicer pa se je specializirala za področje uroginekologije - spada med le nekaj kirurgov v Sloveniji, ki ženskam operativno pomaga pri problemih z inkontinenco in vesela je, da je tu napredek opazen: ženska pride in isti dan odide, posegi so lažji, rezultati hitri.

L. Markelj

