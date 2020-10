Psihološki center v novih prostorih, bližje ljudem in podjetjem

9.10.2020 | 08:15

Tadeja Štravs, Anamarija Toth Kostevc in Liza Paič Dornik

Anamarija Toth Kostevc

Brežice - V novem poslovno-stanovanjskem objektu »Trobentica« na Hrastinski poti v Brežicah je svoje nove prostore odprl Psihološki center Plus rešitve. Vodi Anamarija Toth Kostevc, lastnica in direktorica, ki na področju psihologije dela že od leta 2007. Je psihologinja in magistra poslovnih ved in tako svoje osnovno znanje s področja psihologije prepleta z znanjem iz MBA študija v tujini.

V novih sodobno opremljenih prostorih želijo biti še bližje lokalni skupnosti, podjetjem in posameznikom v brežiški občini in Posavju, pravi Toth Kostevčeva. S svojimi izkušnjami lahko podjetjem in organizacijam omogočijo različna usposabljanja na področju komunikacijskih veščin, osebnostne rasti, lahko svetujejo, kako naj potekajo razgovori, kako lahko postanejo »družini prijazno podjetje«, pri izbiri novih zaposlenih in podobno. Prav tako se na njih obračajo posamezniki, ki so se znašli v osebni stiski v službi ali v družinskem okolju, lahko pomagajo staršem, ki so zaznali spremembe pri otrocih, mladostnikom pri poklicnem usmerjanju, športnikom, izvajajo različne terapevtske delavnice in psihodiagnostiko.

V novih poslovnih prostorih so poleg čakalnice, pisarne, sanitarij in pomožnih prostorov uredili tudi Modro sobo in Zeleno sobo. Modra predstavlja učilnico, v kateri lahko udobno sedi 12 oseb, primerna je za predavanja in delavnice. Zelena soba pa je namenjena za izvajanje različnih terapij, sestankov, pogovorov, skratka za vse, kjer je potrebno udobno in prijetno okolje, ki omogoča zasebnost.

Toth Kostevčeve stremi k razvoju in širitvi dejavnosti, z nenehnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem povečujejo strokovnost, saj želijo zadostiti lokalnim potrebam. V Psihološkem centru Plus rešitve poleg nje delajo še psihologinje in psihoterapevtke - Tadeja Štravs, Liza Paič Dornik in Tea Bandel Castro.

