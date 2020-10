Jelki Hudoklin platinasti svinčnik za opus in vrhunske dosežke

9.10.2020 | 09:10

Jelka Hudoklin (foto: acer-nm.si)

Ljubljana - V Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO) bo danes popoldne potekal Dan arhitektov, v sklopu katerega bodo podelili tudi priznanja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS). Platinasti svinčnik za opus in vrhunske dosežke bo prejela krajinska arhitektka Jelka Hudoklin, podelili bodo tudi pet priznanj zlati svinčnik za odlično izvedbo.

Komisija ZAPS letos ni prejela nobenega predloga za podelitev najvišjega priznanja - platinastega svinčnika, kar je člane komisije v sestavi Polona Filipič, Maja Simoneti, Janko J. Zadravec in skrbnica komisije Dunja Šutanovac presenetilo in postavilo v položaj, ko so morali razmisliti o možnosti in pravici, da nominiranko ali nominiranca poiščejo sami.

Soglasno za Hudoklinovo

Soglasno so izbrali nosilko letošnjega platinastega svinčnika, krajinsko arhitektko Jelko Hudoklin iz novomeškega podjetja za prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Acer. Njen opus je po pisanju komisije raznolik in obsega različna področja ter ravni prostorskega in urbanističnega načrtovanja, od državnih do občinskih prostorskih načrtov, urbanističnih in regionalnih zasnov, sega pa tudi v polje krajinskoarhitekturnega projektiranja, varstva okolja in raziskovalnega dela.

V izbor za strokovne nagrade zlati svinčnik se je uvrstilo 52 projektov, od tega je komisija v sestavi Mojca Gregorski, Robert Potokar, Suzana Simič, Aleš Vodopivec in skrbnica komisije Dunja Šutanovac v ožji izbor uvrstila 16 predlogov.

Prvi med petimi prejemniki zlatega svinčnika za odlično izvedbo so Bevk Perović arhitekti za Islamski versko-kulturni center v Ljubljani, ki govori o simbolni odprtosti slovenskega prostora do drugače verujočih, hkrati pa je njegova arhitektura zasnovana tako, da ni namenjena le pripadnikom islamske veroizpovedi, marveč tudi vsem zunanjim obiskovalcem, piše v utemeljitvi.

Dekleva Gregorič arhitekti zlati svinčnik prejmejo za poglobljen oblikovalski studio, izveden kot dozidava stanovanjske hiše iz 70. let. Na aktualne prostorske probleme stanovanjskih zidav prejšnjega stoletja so arhitekti odgovorili z nizom premišljenih in inovativnih rešitev.

Zlati svinčnik za odlično izvedbo prejme tudi Sanja Premrn za sobo za keramiko, kjer hrup Tržaške ceste v Ljubljani v trenutku zamenjata popolna ustvarjalna tišina in svež vonj po smrekovem gozdu. Vstop po kamnitem, relativno ozkem stopnišču starejše stavbe z ničimer ne nakazuje, da se za vrati stanovanja odpira visok, svetel in čutnih dražljajev poln prostor.

Marko Lavrenčič zlati svinčnik prejme za gozdno vasico Theodosius. Njena umestitev na očem neizpostavljeno lokacijo in oblikovanje sta zadržani, spoštljivi do krajine, ki je njen dom, in še nadgrajujeta naravne danosti, ki na gozdnem pobočju nad Vipavsko dolino nikakor niso skromne, piše v utemeljitvi.

Peti prejemniki zlatega svinčnika so Atelierhitekti za prenovo mežnarije. Obeležje spomina na medvojno mučenje v domobranski postojanki na svetem Urhu pri Ljubljani je bilo v 50. letih minulega stoletja zaupano arhitektu Borisu Kobetu, nadaljevanje njegovega dela in ponovna postavitev spominske razstave pa sta bili zaupani njegovemu sinu, arhitektu Juretu Kobetu, in soavtorici arhitektki Maji Kovačič.

Priznanje častna članica ZAPS bosta letos prejeli arhitektka Maja Ivanič, ki širši javnosti z iskanjem svežih, še ne uveljavljenih arhitekturnih praks omogoča razumevanje arhitekture onkraj populističnega, slovensko arhitekturo pa umešča na svetovni arhitekturni zemljevid, in krajinska arhitektka Maja Simoneti, ki je poklicno delovanje v zadnjih letih prenesla in nadgradila v svetovanje ter zagovorništvo javnega interesa v urejanju prostora in varstvu okolja.

ZAPS vsako leto podeljuje strokovna priznanja za največje dosežke svojih članov na področju arhitekture in krajinske arhitekture ter vsako drugo leto za prostorsko načrtovanje. Namen pregledne razstave članov, ki jo odprejo ob podelitvi priznanj, in priznanj je promovirati kakovostno arhitekturo in ureditve odprtega prostora v širši javnosti. Tema letošnjega dneva arhitektov je Mednarodna zgodba slovenske arhitekture.

STA; M. K.