Zaposleni v šolski kuhinji v karanteno; kdo bo kuhal otrokom?

9.10.2020 | 10:00

Osnovna šola Dolenjske Toplice (Foto: R. N.)

Ravnateljica Andreja Koščak (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - »Obveščamo vas, da so zaposleni v šolski kuhinji od jutri dalje v karanteni,« so včeraj zapisali na spletni strani Osnovne šole Dolenjske Toplice. Kot je za naš časopis danes povedala ravnateljica Andreja Koščak, so včeraj izvedeli, da se je z novim koronavirusom okužila ena od zaposlenih v kuhinji. »Eden od njenih družinskih članov je bil pozitiven na koronavirus in tudi sama je naredila test, ki je pokazal, da je okužena. Vseh sedem zaposlenih v šolski kuhinji je po odločbi Nacionalnega inštituta za javno zdravje od danes v karanteni,« je pojasnila ravnateljica in dodala, da so včeraj vse prostore kuhinje in jedilnice temeljito razkužili, prezračili in upoštevajo vse predvidene ukrepe.

Za šolske obroke bo poskrbljeno. Malice bodo do konca naslednjega tedna izključno pakirane, za kosila pa bo poskrbela kuhinja Term Dolenjske Toplice. »Kuhali bodo v svoji kuhinji, hrano pa bo nato naš hišnik pripeljal na šolo, kjer bodo kosila nato razdelili in na koncu tudi vse pomili in pospravili. Pripravili bodo kosila za učence šole in varovance vrtca, pa tudi za nekatere zunanje uporabnike, ker kuhamo tudi zanje. S Termami smo uskladili jedilnik, zelo nam bodo šli na roke,« še dodaja ravnateljica, ki meni, da so našli dobro rešitev za nastalo situacijo.

Drugih težav s koronavirusom nimajo. Nihče od strokovnih sodelavcev na šoli ali otrok do zdaj ni bil okužen. »Pohvalila bi vse učitelje, vzgojiteljice in druge delavce na šoli ter tudi učence in njihove starše, da se držijo predvidenih ukrepov.«

