FOTO: Konopljo želi brežiški in ribniški policisti

9.10.2020 | 11:00

Zasežena konoplja na območju Dobove (foto: PP Brežice)

''Ribniška'' konoplja (foto: PU Ljubljana)

Policisti PP Brežice so zaradi suma posesti prepovedane droge pridobili odredbo sodišča in opravili hišno preiskavo pri osumljencu na območju Dobove. Med hišno preiskavo so našli in zasegli 35 sadik konoplje, pet kilogramov rastlinskih delcev konoplje in pripomočke za gojenje. Osumljenca bodo po zaključeni preiskavi ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja Neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog.

Konopljo našli tudi ribniški policisti (plus naboje)

Ribniški policisti so v sredo na območju Ribnice na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri 36-letnemu osumljencu. Med hišno preiskavo so zasegli 17 večjih sadik prepovedane droge konoplje, približno 2 kilograma posušene rastline konoplje ter 23 nabojev za avtomatsko orožje. Zoper osumljenega bodo policisti podali kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog. Zaradi posesti nabojev, bodo izvedli ustrezen prekrškovni postopek.

Vloma

V Dobravici na območju PP Šentjernej je v sredo zvečer nekdo skozi priprto okno vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter ukradel denar in zlat nakit. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2500 evrov.

V okolici Šentlovrenca je v noči na četrtek nekdo vlomil v objekt ob hiši. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 100 evrov škode.

Med natovorjenimi tudi ukraden avtomobil

Nekaj po 12. uri je na mejni prehod Obrežje na izstop iz Slovenije pripeljal voznik tovornega vozila za prevoz osebnih avtomobilov srbskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled natovorjenih avtomobilov. Ugotovili so, da so na osebnem avtomobilu Range rover evoque številke šasije prenarejene, med preverjanjem v schengenskem informacijskem sistemu pa, da je bil avtomobil ukraden v Italiji. Vozilo so zasegli in o ugotovitvah seznanili pristojno tožilstvo.

Štirje Pakistanci med tovorom

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila moldavskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega dela, kjer so odkrili štiri državljane Pakistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Še dva tujca

Policisti so na območju Krškega prijeli državljana Afganistana, na območju Vinice pa državljana Bangladeša. Tujca, ki sta nezakonito prestopila državno mejo, so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.