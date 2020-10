Včeraj 363 okužb (36 pri nas), umrli štirje; Kacin: razmere se približujejo kritični točki

9.10.2020 | 12:40

V Sloveniji so včeraj ob 3682 testih potrdili 363 okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 9,86 odstotka. Hospitaliziranih je bilo 138 bolnikov s covidom-19, 22 jih je potrebovalo zdravljenje na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili devet oseb, štiri so umrle.

Po številu dnevnih okužb tako rekordna ostaja sreda, ko so jih zabeležili 378.

Po podatkih Sledilnika za covid-19 je trenutno v Sloveniji 2865 aktivnih primerov okužb, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa znaša 137. Od 22 bolnikov na intenzivni negi jih 12 diha s pomočjo ventilatorja.

Doslej so v Sloveniji potrdili 7870 okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 165 bolnikov s covidom-19.

Po starosti

Največ okužb, 79, so našteli v starostni skupini od 35 do 44 let. Med mladimi od 25. do 34. leta so jih potrdili 63 in 61 v starostni skupini od 45 do 54 let. Med starimi od 55 do 64 let so potrdili 64 okužb in 56 okužb med mladostniki od 15. do 24. leta starosti. Med otroci, starimi od pet do 14 let so potrdili 19 okužb, 16 pa v skupini od 65. do 74. leta starosti. Devet okužb so našli v skupini med 75. in 84. letom, na novo okuženih pa je tudi osem oseb, starejših od 85 let.

Po občinah

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 97 občinah; 74 primerov je bilo v Ljubljani, sledijo Kranj (19), Velenje (14) in Škofljica (11). Prvo okužbo sploh so zaznali v Gornjem Gradu in na Jezerskem, tako da je le še šest občin brez okužb.

Sedem okužb so včeraj zaznali v občini Novo mesto, šest v Krškem, po pet v Šentjerneju in Ivančni Gorici, po tri v Sevnici in Trebnjem, po dve v Črnomlju in Semiču, po eno pa v Brežicah, Mirni Peči in Sodražici.

Največji delež trenutno okuženih ostaja v Črni na Koroškem (1,189 %), pred Mežico (0,702 %).

Največji delež okuženosti na število prebivalcev po regijah je na Koroškem. Na drugem mestu je Zasavska, sledi Gorenjska, Osrednjeslovenska in Savinjska regija.

Kacin: razmere se približujejo kritični točki, včerajšnji podatki to potrjujejo

Kljub temu, da je včerajšnje število potrjenih okužb nižje od števila dan prej, ni mogoče vedeti, ali smo že dosegli vrh, je danes dejal vladni govorec Jelko Kacin. “Na vseh ravneh te dni opozarjamo, da se razmere približujejo kritični točki.” Včerajšnji podatki to potrjujejo, je opozoril.

Zelo blizu zapiranje lokalov, športnih objektov in prepoved prireditev

14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev je zdaj dosegla številko 137, to je že zelo blizu mejnika 140. Takrat bo vlada, po objavljenem načrtu, zaprla športne objekte in gostinske lokale ter prepovedala vse javne prireditve in dodatno omejila storitve.

Možen večji obseg testiranja

Sicer pa se zdravstvene oblasti pripravljajo na večji obseg testiranja, je povedal Kacin. “V tem trenutku težav v zvezi s tem ni, reagenti so v zadostni količini, tudi naprave, oprema je, tudi nočne izmene v laboratorijih že delujejo.” Predvsem zaradi nočnega dela so se izničili tudi zaostanki pri testiranjih. Če se je pred časom še dogajalo, da je opolnoči še vedno ostajalo nekaj testov iz prejšnjega dne, tega zdaj več ni. “Odkar so nočne izjeme, so do jutra vsi od prejšnjega dne vključeni v skupni seštevek. Tako da zaostanka ni več in imamo zelo realne predstave koliko od tistih, ki so bili testirani včeraj, je bilo okuženih.”

M. K.