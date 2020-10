Tretja razvojna os: minister obžaluje zaplete na območju Novega mesta; v kratkem projektiranje predora pod Gorjanci

9.10.2020

Jernej Vrtovec (foto: arhiv DL)

Ljubljana - Ministrstvo za infrastrukturo ima v predlogu proračuna za 2021 prvič na voljo več kot milijardo evrov, je danes dejal resorni minister Jernej Vrtovec. To je dobra novica za pospešitev projektov na cestnem in železniškem omrežju, je dodal. Poudarek bo na obnovi državnih cest, napovedal je tudi obnovo dela gorenjske in primorske proge.

Ministrstvo za infrastrukturo bo imelo tako po predlogu proračuna v 2021 na voljo 1,066 milijarde evrov, kar je skoraj 270 milijonov evrov več od sedaj sprejetega proračuna za prihodnje leto in 191 milijonov evrov več od rebalansiranega letošnjega proračuna.

"Tako velikega proračuna v zgodovini še nismo imeli," je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal Vrtovec. Po njegovih besedah gre za znak resnosti, ko se država odloča za velike naložbe. To predstavlja, tako Vrtovec, tudi dodaten zagon za slovensko gradbeništvo in prek multiplikativnih učinkov za celotno gospodarstvo.

Po ministrovih zagotovilih je načrt za infrastrukturne projekte v naslednjem letu pripravljen. Veliko sredstev bo šlo za obnovo državnih cest. Na železniškem omrežju Vrtovec v kratkem napoveduje začetek nadgradnje gorenjske železniške proge na odseku od Podnarta do Lesc. V 2021 bo po njegovih besedah stekla tudi obnova primorske proge med Ljubljano in Divačo.

Načrte ministrstvo pripravlja tudi za druge dele omrežja. V naslednjih tednih Vrtovec napoveduje predstavitev načrta razvoja železniške infrastrukture, katerega del bo tudi študija upravičenosti nadgradnje regionalnih prog v širši ljubljanski regiji.

Obžaluje zaplete na območju Novega mesta

Pri tem minister obžaluje, da so postopki umeščanja v prostor še vedno zelo zamudni, kar še posebej velja za velike projekte. Čeprav so bile sprejete nekatere zakonske spremembe, še vedno pogosto prihaja do ovir, tudi zaradi nasprotovanja civilnih iniciativ.

Eden od takšnih primerov je na prvem odseku južnega dela tretje razvojne osi na območju Novega mesta, zaradi česar bi lahko bilo po Vrtovčevih besedah ogroženih približno 40 milijonov evrov evropskih sredstev.

Minister je sicer napovedal, da bo prihodnji četrtek slovesnost ob zasaditvi prve lopate na prvem delu severnega odseka tretje razvojne osi pri Gaberkah (dela naj bi sicer stekla v torek), medtem ko bo na drugi lokaciji pri Jenini začetek del prihodnje leto. Poteka tudi zadnja faza priprave študije variant za nadaljevanje hitre ceste proti Dravogradu in mejnemu prehodu Holmec, z Avstrijo pa se že pogovarja tudi o navezavi tretje razvojne osi na avstrijsko cestno omrežje.

V kratkem projektiranje predora pod Gorjanci

Enako bo v prihodnje država skušala doseči v pogovorih s Hrvaško, ko gre za južni del tretje razvojne osi. Glede tega je Vrtovec napovedal skorajšnji sprejem resolucije, da se z direkcije za infrastrukturo na Dars prenese vse postopke za hitro cesto pod Gorjanci do Metlike in v enem kraku do Črnomlja. Geološke meritve in nekatere drugi uvodni postopki za predor pod Gorjanci že potekajo, v kratkem naj bi steklo projektiranje.

Na področju energetike je Vrtovec za prihodnjo sredo napovedal položitev temelja za prvi steber 80-kilometrskega daljnovoda Cirkovce-Pince, ki bo povezal slovensko in madžarsko prenosno omrežje in naj bi izboljšal zanesljivost delovanja slovenskega elektroenergetskega sistema.

Potreben tuj kapital

Vrtovec se zaveda, da velikih infrastrukturnih projektov v prihodnje samo s sredstvi državnega proračuna ne bomo mogli izvesti, zato še vedno potekajo pogovori o različnih možnostih angažiranja domačega in tujega kapitala. Na mizi je več možnosti, bodisi infrastrukturni sklad ali izdajanje obveznic državnih subjektov.

Na ministrstvu si prizadevajo tudi za okrepitev tujih naložb v logistiki. V preteklih dneh je bil minister v Bratislavi, kjer se je pogovarjal z avstrijsko-češko-slovaškimi investitorji, ki v Sežani načrtujejo naložbo v velik logistični center. Tam naj bi po Vrtovčevih besedah lahko odprli okoli 450 delovnih mest, center pa bi služil tako tržaški kot koprski luki. Investitor je zemljišče od DUTB že kupil, zdaj potekajo administrativni postopki.

Vrtovec je v kratkem napovedal tudi podpis memoranduma o sodelovanju med državo, Slovenskimi železnicami in družbo Mendota invest v lasti madžarske banke OTP pri razvoju območja ljubljanskega potniškega centra. Začetek del na tem območju, kjer bodo nastale posodobljena in nadgrajena ljubljanska železniška postaja, nova avtobusna postaja in stanovanjsko-poslovni center, je napovedal za začetek 2022.

Minister se je dotaknil tudi menjav v projektnem podjetju 2TDK, zadolženem za izvedbo projekta drugi tir Koper-Divača. V razloge za predčasnih odhod Dušana Zorka in Marka Brezigarja se ni želel spuščati, od nove uprave, ki jo sestavljata Pavle Hevka in Iztok Černoša, pa pričakuje predvsem pospešitev postopkov za izbor izvajalcev glavnih gradbenih del.

Hitro delovanje pričakuje tudi od državne revizijske komisije, v način, na katerega bodo pristojni razrešili izziv morebitnih dolgotrajnih pritožb pri izboru, pa se Vrtovec ne želi spuščati. "Pomembno je, da se izvede hitro, po čim nižji ceni in s čim manj aneksi," je dejal in dodal, da se pogovarja tudi z zalednimi državami, konkretnih ponudb za sodelovanje pri projektu, kot je bila neuspešna ponudba Madžarske pred leti, pa še nima.

