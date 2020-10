Na Glavnem trgu diši po pečenem kostanju!

10.10.2020 | 11:40

Aki Dolićanin spet vztraja s peko kostanja na Glavnem trgu v Nove mestu.

Že diši!

Novo mesto - Jesen običajno zaznamuje tudi kostanj in v teh dneh že marsikje doma zadiši po pečenem kostanju, saj se ga v naših gozdovih že da nabrati. Kar dobro je obrodil.

A komur se ne da oz. nima časa, lahko pečen kostanj poskusi tudi na Glavnem trgu.

Tu ga v teh dneh ponuja Novomeščan Aki Dolićanin, ki je pred leti že imel stojnico na Glavnem trgu in pekel kostanj. Tokrat ima leseno hiško, imenovano Podgurka, in pred njo na plin peče slasten kostanj. Mnogi se ustavijo pri njem in si privoščijo to jesensko novino, kot rečemo.

Dolićanin pove, da gre za italijanski kostanj, ki je lep in okusen. Žal z obiskom ni najbolj zadovoljen, a bo vztrajal tudi še v december, če bo le zanimanje.

Nedvomno gre za dodatno ponudbo na prenovljenem Glavnem trgu, ki prispeva tudi k oživitvi starega mestnega jedra.

Aki kostanj peče vsak dan med 11. uro in 20. uro.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija