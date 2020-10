FOTO: 'Zakajena' avtomobila - prvi v motorju, drugi v kabini

10.10.2020 | 08:35

V Grosupljem so avto gasili v enosmerni ulici, nasproti občine. (foto: PGD Grosuplje)

Včeraj ob 18.33 je na avtocesti od izvoza Bič proti Medvedjeku, občina Trebnje, po prvih informacijah gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Trebnje so ob prihodu na kraju ugotovili, da ne gre za požar, ampak za okvaro motorja, kar je povzročilo dim. Zavarovali so kraj dogodka, odklopili akumulator, s termovizijsko kamero pregledali motorni del vozila, posipali iztekle motorne tekočine in razsvetljevali kraj dogodka. O dogodku so bile obveščene vse pristojne službe.

Ob 11.58 se je na Adamičevi ulici v Grosupljem kadilo v kabini osebnega vozila. Pred prihodom je voznica dim že zadušila, pomagali so ji mimoidoči z ročnim gasilnim aparatom. Gasilci PGD Grosuplje so odklopili akumulator in pregledali vozilo. Škoda ni nastala.

Ob 16.36 so posredovali gasilci PGD Obrežje v naselju Dečno selo, občina Brežice, pri odstranjevanju sršenjega gnezda z objekta.

M. K.