Dušan Pavlič dolenjski kandidat za podpredsednika DeSusa

10.10.2020 | 11:00

Predsednik PO Vlado Bezjak (foto: arhiv DL)

Novo mesto - Člani Pokrajinskega odbora DeSUS za Dolenjsko, Belo krajino in Posavje za 12. kongres stranke, ki bo 28. novembra v Ljubljani, predlagajo svojega kandidata za podpredsednika DeSusa, Dušana Pavliča iz Novega mesta.

Prav tako so v Pokrajinskem odboru sprejeli sklep, da bodo trenutnemu vodstvu stranke DeSUS predlagali noveliranje programa na kongresu. Kot je sporočil predsednik PO Vlado Bezjak, se zavzemajo predvsem za zmanjšanje čakalnih vrst v javnem zdravstvu, uskladitev pokojnin za nazaj in naprej, opozarjajo pa tudi, da je odnos do starejših v času pandemije nesprejemljiv.

M. K.