Inšpekcija začasno zaprla 31 gostinskih obratov - katere na našem koncu?

10.10.2020 | 18:30

ilustrativna slika (Foto: L. M., arhiv DL)

Inšpekcija za varno hrano je v prvih devetih mesecih letos pregledala 769 gostinskih obratov. Od teh jih je 31 zaradi slabih higienskih razmer začasno zaprla. Večina obratov je nepravilnosti medtem že odpravila in so lahko znova odprti, je poročala televizija POP TV.

"Živila so bila neprimerno hranjena, brez sledljivosti, s pretečenim rokom uporabe," je za televizijo povedala direktorica Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Andreja Bizjak.

Najpogostejši vzroki zaprtja oz. začasne prekinitve dejavnosti so bili po poročanju spletne strani 24ur.com zlasti pomanjkljiva higiena kuhinje (umazane delovne površine, delovni pripomočki, umazanija na štedilniku, pod pulti, insekti v okolici hrane, umazani skladiščni prostori), zamrznjena hrana brez sledljivosti, nepopolna ali neustrezna dokumentacija lastnih kontrol, pa tudi izvajanje dejavnosti v zasebnih prostorih, nezagotavljanje sledljivosti uporabljenih živil, nezagotovitev pogojev za osebno higieno zaposlenih, živila s pretečenim rokom.

"Te izjeme mečejo slabo luč na celotno panogo," je za POP TV povedal predsednik sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS Blaž Cvar. "Seveda si ne želimo, da do tega prihaja," je dodal.

Večina začasno zaprtih obratov je nepravilnosti odpravila in lahko spet obratujejo. Splošno stanje je sedaj sicer boljše, je dejala Bizjakova, a dodala, da je "določen odstotek obratov, ki jih zapremo, ekscesnih in ne spoštujejo higiene".

"Vemo, da je treba standarde spoštovati, vendar smo kar malce zaskrbljeni, da se te problematike lotevamo v času, ko je gostinstvo pred vprašanjem eksistence," je še povedal Cvar.

Bizjakova je glede tega stališča vodje sekcije gostincev poudarila, da je "ne glede na to, v kako težki situaciji so", higiena osnovna stvar in se je ne sme prezreti oz. ne spoštovati.

Po navedbah spletne strani 24ur.com je inšpekcija začasno delno ali v celoti zaprla Kuhinjo termalni park v Moravcih, Restavracijo Sklejca v Murski Soboti, Okrepčevalnico pizzerio Kučan v Križevcih, Okrepčevalnico in prenočišča Zadravec Anton v Brezovcih, Pizzerijo in pivnico Point na Čatežu ob Savi, Gostilno Zorko v Borecih, Gostišče Bohorč v Šentjurju, Okrepčevalnico Dani v Veščici, Gostilno Jasna v Izoli, Gostišče siva čaplja v Trnovski vasi, Gostilno Istra v Izoli, Bonitas v Žalcu, Gostilno Verban v Tropovcih, Pizzerio Papirus v Ljubljani in Kavarno Stow v Ljubljani.

Poleg tega je delno ali v celoti zaprla Doner Kebab v Ivančni Gorici, Šiša Bar v Brežicah, Gostilno pri čebelici v Lukovici, Picerijo Arkada na Škofljici, Gostilno pri Havlasu v Ormožu, Kavarno Gaš v Ljutomeru (prepoved prometa s sladoledom pijačami in napitki zaradi neoznačitve alergenov), Okrepčevalnico Möra v Bakovcih, Gostilnico in picerijo Stari Kozl na Škofljici, Izletniško kmetijo Piškur na Trebelnem, Premični obrat in vozila v Ortneku, Premični obrat za strežbo sladoleda v Nemčavcih, Gostišče Bohorč, razdeljevalnico Alpos v Šentjurju, Cuker kuhno v Slovenski Bistrici (med inšpekcijskim pregledom so sami prekinili delovanje), Catering Kuhar v Kamnici in Hotel Marinšek v Naklem.

STA