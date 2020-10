Bonito začeli obirati

10.10.2020 | 13:00

Toni Koršič (Foto: M. L.)

Jerneja Jakopič (Foto: M. L.)

Bonita (Foto: M. L.)

Arnovo selo - V nasadu Koršičevih v Arnovem selu so začeli v teh dneh obirati jabolka sorte Bonita. Ob tem so predstavili tudi projekt Evropskega partnerstva za inovacije Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji od pridelave do trženja.

V projekt so vključeni Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani kot vodilni partner, Kmetijsko gozdarska zavoda Novo mesto in Maribor ter pridelovalci Toni Koršič, Vojko Šušterič, Darsad d.o.o., Gordana Rožman, Bojan Frešer, Gorazd Potočnik in Aleš Gorišek Brodar.

Bonita je križanec znanih sort topaz in cripps pink. Je odporna na jablanov škrlup, najpogostejšo bolezen jablan. Plodovi bonite so močno rdeče obarvani, srednje veliki do veliki, sladko-kislega okusa, prijetno dišijo ter so sočni in hrustljavi.

V Sloveniji so jabolk te sorte posadili doslej na 20 hektarih, od tega največ v Posavju, sledijo Štajerska, ljubljanska regija in Primorska.

Letošnji pridelek bo po pričakovanjih dosegel okoli 200 ton.

Pridelovalce povezuje Zadruga za razvoj sadjarstva Tibona s sedežm v Arnovem selu (pri Artičah), v kateri je 16 članov.

Jabolka bodo pridelovalci v 90 odstotkih prodali preko Tibone, preostalo pa brez posrednikov doma, oziroma na tržnici. Bonita je tako naprodaj v prodajalnah ene večjih trgovskih skupin v Sloveniji, so med drugim povedali na nedavni novinarski konferenci pri Koršičevih v Arnovem selu. Tam so o projektu Evropskega partnerstva za inovacije Bonita, nova odporna klubska sorta jabolk v Sloveniji od pridelave do trženja ter o lastnostih in pričakovani tržni prihodnosti jabolk sorte bonita govorili vodja projekta Jerneja Jakopič ter Franci Štampar in Robert Veberič iz ljubljanske Biotehniške fakultete in predstavnik zadruge Tibona Toni Koršič.

M. L.

Galerija