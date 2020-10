Včeraj potrdili 380 okužb (39 pri nas), umrla dva bolnika s covidom-19

10.10.2020 | 14:30

Včeraj so v Sloveniji opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb. Delež pozitivnih testov je 8,71 odstotka. V bolnišnici so zdravili 147 bolnikov s covidom-19, 21 na intenzivni negi, dva sta umrla. Iz bolnišnice so jih odpustili šest.

V šestih občinah so odkrili po več kot 10 novih okužb. Največ, 69, so potrdili v Ljubljani, 19 v Domžalah, 18 v Mariboru, 16 v Kranju, 14 v Škofji Loki in 11 v Kamniku. Največ aktivnih primerov, 506, je v Ljubljani, po več kot 100 pa jih je še v Mariboru, in sicer 123, in 112 v Kamniku.

Osem okužb so včeraj zaznali v Novem mestu, šest v Krškem, pet v Ivančni Gorici, po tri v Sevnici, Trebnjem in Ribnici, dve v Sodražici, po eno pa v Šentjerneju, Črnomlju, Brežicah, Semiču, Dolenjskih Toplicah, Žužemberku; Škocjanu, Mokronog-Trebelnemu in Straži.

Aktivno okuženih je 3058 prebivalcev, največji delež aktivno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem (1,067%), pred Mežico (0,702%) in Šentjernejem (0,601%).

Včeraj so potrdili 16 novih okužb med zaposlenimi v zdravstvu, 15 med zaposlenimi v domovih starejših in osem med oskrbovanci.

Doslej so v Sloveniji opravili 254.383 testov na novi koronavirus, potrdili 8252 okužb, umrlo je 167 bolnikov s covidom-19.

M. K.