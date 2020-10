FOTO: Pomoč helikopterja; zagorel lesen strop

11.10.2020 | 08:30

Včerajšnja akcija na Radni (foto: PGD Sevnica)

Včeraj ob 14.19 je v naselju Prešna Loka, občina Sevnica, v pomožnem objektu zagorel lesen strop. Domačini so uspeli ogenj pogasiti še pred prihodom gasilcev PGD Sevnica. Slednji so leseni strop odprli in objekt preventivno pregledali s termo kamero.

Dimniški požar

Ob 22.01 so v Kanižarici, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so nadzorovali izgorevanje saj, s termo kamero pregledali dimnik in okolico in lastnikom svetovali strokovno čiščenje dimnika. Ogenj se ni razširil na ostrešje.

Z Radne ...

Ob 13.23 je helikopter Slovenske vojske v spremstvu dežurne ekipe HNMP Maribor poletel na Radno, občina Sevnica, od koder je odpeljal obolelo osebo v UC Celje. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja ter nudili pomoč pri prenosu obolele osebe.

... ter iz Kočevja s helikopterjem

Ob 15.40 je posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z dežurno ekipo HNMP s helikopterjem prepeljala obolelo osebo iz Kočevja v UKC Ljubljana. Kraj pristanka helikopterja so zavarovali gasilci PGD Kočevje.

M. K.