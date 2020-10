Ribničani nadigrali Krko; slast zmage le okusila tudi Dobova

11.10.2020 | 08:45

S tekme v Ribnici (foto: MRK Krka)

Rokometaši Rika Ribnice so na včerajšnji tekmi 6. kroga lige NLB premagali novomeško Krko z 41:30 (19:13).

Igralci iz Ribnice v tej sezoni kažejo toplo-hladne predstave, v obračunu proti Novomeščanom pa so bili dovolj vroči in so zasluženo dosegli tretjo zmago v elitnem ligaškem tekmovanju na domači sceni.

V uvodnih minutah se je na ribiškem parketu odvijal enakovreden boj. Po izidu 5:5 so se razigrali izbranci domačega trenerja Damjana Škaperja in povedli s 13:7. V nadaljevanju so navzlic manjšim nihanjem zaigrali dovolj kakovostno in gostujočo zasedbo iz dolenjske prestolnice pahnili na zadnje mesto v ligi NLB.

V domači zasedbi je bil najbolj učinkovit Blaž Nosan s sedmimi goli, enega manj sta dosegla Stefan Ranisavljević in Jan Pucelj. V gostujoči je Tilen Kukman dosegel sedem, Jaka Avsec pa šest zadetkov.

* ŠC Ribnica, sodnika: Lah in Sok.

* Riko Ribnica: Bojić, Glavan, Strmljan 4, Gorenc, Eskeričić, Žagar, Knavs 4, Ranisavljević 6, Miličević 5, Pahulje, B. Nosan 7 (1), Cimerman 4, Pucelj 6 (1), M. Nosan, Setnikar 5.

* Krka: Pavlin, Brajer, Bevec 3, Je. Avsec 2, Filipović, Majstorović, Ja. Avsec 6, Hvastija 1, Irman 2, Jakše 3 (1), Klemenčič 2, Rašo 1, Batagelj 2, Radović, Kukman 7 (5), Matko 1.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 2 (2), Krka 6 (6).

* Izključitve: Riko Ribnica 6, Krka 8 minut.

* Rdeči karton: /.

Ribniška ekipa bo v prihodnjem krogu gostovala v Celju, novomeška pa bo gostila Koper. Obe tekmi bosta v soboto, 17. oktobra.

Dobova - Butan plin Izola 31:26 (19:12)

Rokometaši Dobove so premagali Butan plin Izolo z 31:26 (19:12).