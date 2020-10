Krkaši še vedno brez osvojenega niza

11.10.2020 | 09:00

Odbojkarji Calcita Volleyja in ACH Volleyja so zmagama proti Panviti Pomgradu oziroma Krki poskrbeli, da je lestvica po petih odigranih krogih državnega prvenstva vsaj približno taka, kot naj bi bila po napovedih na koncu rednega dela prvenstva. Kamničani in Ljubljančani so z 12 točkami na prvem, sledita pa jima Merkur Maribor in Salonit Anhovo.

Panvita Pomgrad, ki je nekaj časa vodila, je zdaj padla na peto mesto. V Kamniku je sicer dobila prvi niz, se še dostojno upiral v drugem, v zadnjih dveh pa je bil na igrišču bolj kot ne enosmerni promet.

Prekmurci so do prve večje prednosti v prvem nizu prišli pri izidu 6:10, a tudi po tem niso popuščali. Izredno razpoložen je bil Jakob Rojnik, ki je bil najbolj zaslužen, da je na semaforju kazalo 0:1. Tudi v prvem delu drugega niza so se gostje še dobro držali, vodili za eno ali dve točki, a po njihovem vodstvu z 9:8 je prišla prva črna serija. Domači so dosegli pet zaporednih točk, razigral se je Mitja Gasparini, Panvita pa vse do konca tekme ni več prišla k sebi, vodstvo v nizu je bilo zanjo le lep spomin.

Domači so premoč vzpostavili predvsem po zaslugi servisa, dosegli so tudi osem asov, polovico od tega Gasparini, ki je bil z 20 točkami najučinkovitejši igralec svoje ekipe. Timotej Kos je dodal 14 točk, na drugi strani jih je Rojnik dosegel 18.

ACH Volley proti ekipi, ki doslej še ni osvojila niti niza, spet ni pokazal spektakularne igre, igral je s pol moči, kljub temu pa njegova gladka zmaga ni bila niti v enem trenutku vprašljiva. Dolenjci niti v enem nizu niso bili blizu presenečenja, nekoliko večji odpor so nudili le v tretjem.

Božidar Vučićević je v statistiko vpisal 15 točk, Matek Kök 13, Zlatko Pulko pri Krki pa 12.

ACH VOLLEY - KRKA 3:0 (19, 16, 21)

* Dvorana Tivoli, sodnika: Pevc, Klinar.

* ACH Volley: Toman, Ropret 4, Pernuš, Toukhteh 10, Pavlović 5, Okroglič 8, Rutar, Pokeršnik, Videčnik, Kök 13, Đurić, Vučičević 15, Kumer.

* Krka: Hafner 1, U. Štefanič, Erpič 1, Vrhovšek, Drobnič 5, Borin, Štefanič, Pulko 12, Lindič, Jaklič, Renko 3, Koncilja 3.

Tekmo med Hišo na kolesih Triglavom in Hočami so prestavili, iz kranjskega kluba so sporočili, da je razlog bolezen, kakšna in čigava, niso opisali.

Že v četrtek je Merkur Maribor ugnal Salonit.

* Izidi, 5. krog:

- včeraj:

Hiša na kolesih Triglav - Hoče - prestavljeno na 21. 10.

ACH Volley - Krka 3:0 (19, 16, 21)

Calcit Volley - Panvita Pomgrad 3:1 (-19, 19, 15, 16)

četrtek, 8. 10.:

Merkur Maribor - Salonit Anhovo 3:1 (-22, 22, 12, 16)

- lestvica:

1. Calcit Volley 5 5 0 15:8 12

2. ACH Volley 5 4 1 13:5 12

3. Merkur Maribor 5 3 2 12:8 10

4. Salonit Anhovo 5 3 2 11:9 8

5. Panvita Pomgrad 5 2 3 9:10 7

6. Hoče 4 1 3 7:9 4

7. Hiša na kolesih Triglav 4 1 3 6:9 4

8. Krka 5 0 5 0:15 0

STA