Z javnim natečajem do dostopnega Vodnega centra Brežice

11.10.2020 | 10:30

Območje načrtovanega dostopnega Vodnega centra Brežice (foto: Občina Brežice)

Brežice - Občina Brežice načrtuje ureditev Vodnega centra Brežice ob akumulacijskem jezeru, zato je pristopila k izvedbi javnega natečaja za izbiro najprimernejše rešitve za novi vodni center, ki bo dostopen vsakomur. Občina želi v sodelovanju z Zbornico za arhitekturno in prostor Slovenije (ZAPS) pridobiti kakovostno idejno rešitev za arhitekturno in krajinsko oblikovanje kajakaškega centra, dostopov do vode na izbranih lokacijah in ureditev rekreacijskih poti na obstoječih nasipih akumulacijskega bazena. Cilj natečaja je tudi izbor izdelovalca projektne dokumentacije, med prejetimi rešitvami bo najboljšo izbrala sedemčlanska ocenjevalna komisija, sporočajo iz občine.

Rok oddaje idejnih rešitev je do 3. 12. 2020, izid oz. izbor je predviden v prvi polovici januarja 2021, v februarju 2021 pa želi občina organizirati tudi razstavo prejetih rešitev.

Kot so prepričani na občini, bo imel dostopni vodni center pomembno vlogo pri razvoju športa za gibalno ovirane ljudi. Zgrajen bo ob akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Brežice in bo omogočal dostop do športno rekreativnih aktivnosti za vse.

Občina Brežice je že z mednarodnim projektom Občuti svobodo vode, ki se je izvajal v letih 2017 in 2018 in za katerega je pridobila evropska sredstva na razpisu Evropske Komisije, želela s projektni partnerji vzpostaviti gibalno oviranim ljudem prijazno športno okolje, ki omogoča enakovredne možnosti športnega udejstvovanja za vse. Dostopni vodni center predstavlja, kot pravijo na občini, nadaljevanje poti k temu cilju.

M. K.