Kacin: V soboto več kot 400 na novo okuženih s koronavirusom!

11.10.2020 | 10:40

Uradni vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je danes na svojem Twitter profilu naznanil, da je novo okuženih z novim koronavirusom več kot 400. Ob tem je dodal, da je danes dan za razmislek, spoznanja, solidarnost ter dosledno spoštovanje omejitev in priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

"Vse več nas osebno pozna ljudi, ki so zboleli," je med drugim zapisal Kacin in pozval: "Pazimo nase in svoje bližnje, na vse, mnogi so v stiski, pokličite jih."

Z mejnikom 400 okužb bo očitno dosežen tudi nov dnevni rekord novoodkritih primerov.

V petek so v Sloveniji sicer opravili rekordnih 4362 testov na novi koronavirus in potrdili 380 okužb, v bolnišnicah pa so zdravili rekordnih 147 bolnikov s covidom-19, 21 na intenzivni negi, dva sta umrla. Aktivno okuženih je 3058 prebivalcev.

V 14-dnevnem obdobju je okuženih 138 na 100.000 prebivalcev. Kot je v petek povedal Kacin, je pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev blizu mejnika 140, ko bi vlada najverjetneje razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi.

Do vključno petka so v Sloveniji opravili 254.383 testov na novi koronavirus in potrdili 8252 okužb, umrlo je 167 bolnikov s covidom-19.

STA