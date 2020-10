Včeraj rekordnih 411 okužb (31 pri nas); okužbe v Trubarjevem domu; zelo blizu uvedbi novih ukrepov

11.10.2020 | 15:40

Foto: Bobo

Včeraj so ob 2956 opravljenih testih potrdili rekordnih 411 okužb z novim koronavirusom. S tem je bil delež pozitivnih testov najvišji doslej, 13,9-odstoten. Po podatkih vlade se v bolnišnicah zdravi 158 oseb, od tega 27 na intenzivni negi, osem oseb so odpustili.

Število bolnikov s covidom-19, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, je sicer doseglo nov rekord in prvič preseglo številko 150.

Za novim koronavirusom v zadnjem dnevu ni umrl nihče.

Skupno je sicer umrlo 167 ljudi.

Po podatkih sledilnika za covid-19 je aktivnih primerov okužb trenutno 3314, v 14-dnevnem obdobju pa je okuženih 159 na 100.000 prebivalcev. Kot je v petek povedal vladni govorec Kacin, je pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev blizu mejnika 140, ko bi vlada najverjetneje razglasila epidemijo in sprejela podobne ukrepe kot spomladi.

Ob 257.339 opravljenih testih je skupno število potrjenih primerov okužb naraslo na 8663.

Nove okužbe so včeraj potrdili v 105 občinah, največ, 70, v Ljubljani. Sledijo Škofja Loka z 21 novimi okužbami, Kranj z 19 ter Grosuplje in Sevnica s po enajstimi. Drugod so zabeležili po manj kot deset novih okužb.

Šest okužb so odkrili v Novem mestu, po tri v Krškem in Ivančni Gorici, dve v Dolenjskih Toplicah, po eno pa v Trebnjem, Črnomlju, Šentjerneju, Brežicah, Kostanjevici na Krki in Mirni Peči.

Največji delež aktivno okuženih je še vedno v Črni na Koroškem (1,097%), pred Mežico (0,674%) in Šentjernejem (0,615%).

Po starostnih skupinah so največ novih okužb odkrili v starostni skupini med 35 in 44 let, in sicer 82. Sledi skupina v starosti 45-54 let s 79 primeri.

Okužbe v Trubarjevem domu

V Trubarjevem domu upokojencev v Loki pri Zidanem Mostu pa so rezultati testiranj stanovalcev in zaposlenih, ki so jih prejeli v soboto zvečer in danes, potrdili okužbo z novim koronavirusom pri 28 stanovalcih in petih zaposlenih. V petek in soboto odvzetih kar 187 brisov, je danes na Facebook strani doma zapisal njegov direktor Robert Potočnik.

Danes so vzeli bris še vsem preostalim 71 stanovalcem, ki se trenutno nahajajo v domu, in osmim zaposlenim. Okuženi stanovalci so sicer še vedno brez vsakršnih simptomov in se v tem trenutku počutijo dobro. Ker so prostori za rdečo cono zadostovali za nastanitev 20 stanovalcev, so morali v rdečo cono spremeniti še eno nadstropje iste stavbe.

M. K.