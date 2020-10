FOTO: Buče spet pripovedujejo zgodbo

11.10.2020 | 17:30

Milan in Marija z bučo. ki jo je narava naredila posebno. (Foto: M. L.)

Tako, kot je Marijina mama hodila na tržnico. (Foto: M. L.)

Dobrodošlica z imeni nekaterih tistih, ki so že kdaj obiskali buče na vrtu Bračunovih. (Foto: M. L.)

Pavlova vas - Marija in Milan Bračun iz Pavlove vasi sta tudi letos okrasila vrt z bučami in tudi letos tako pripravila s temi okroglastimi in podolgovatimi darovi narave zgodbo. »Letošnja postavitev je poklon mojemu otroštvu, moji mladosti, očetu in mami, moji družini,« je povedala Marija.

Tokratna bučna zgodba tako popelje obiskovalca Bračunovega vrta nazaj tja v šestdeseta leta prejšnjega stoletja na pišečko podeželje med kmečke ljudi ter njihove modrosti, stiske, upanja in vedrino. Ob tem oživijo tudi spomini na kmečka opravila in orodja, ki so dragocena dediščina, vse manj znana širokemu krogu ljudi. To zgodbo pripovedujejo buče in Marija; prve s podobami, ki jim jih je ustvarila narava in potem Marija, Marija pa zgodbo pripoveduje z besedami.

Buče, ki zdaj dodobra zasedajo vrt, sta Bračunova razpostavila pred dnevi. Vremenu kljubujejo tudi v njihovi sedanji vlogi dobro, saj so bile celo leto na soncu in dežju.

Tako bodo obiskovalce čakale gotovo še nekaj časa, a preveč odlašati z ogledom ne gre, ker se buče v bolj pozno jesen ozirajo vendarle malce drugače, kot pa so na pišečke brege in doline ter svoje goste gledale takoj prvi dan in kot gledajo, denimo, še tudi danes.

M. L.

Galerija