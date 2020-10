Urejajo igrišča

12.10.2020 | 09:30

Nova tartanska steza v Sevnici …

… in pri OŠ Tržišče.

Sevnica - Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, jih posodablja in ureja. Na vseh šolah so v poletnem času potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovorih z ravnatelji šol. Med večjimi investicijami v sklopu investicijskega vzdrževanja sta novi tartanski atletski stezi pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in Osnovni šoli Tržišče, sporočajo iz občine.

Izvedenih je tudi več ureditev v sklopu vzdrževanja zunanjih športnih površin, med njimi menjava mreže na golih nogometnega igrišča na Drožanjski ulici v Sevnici, nove gole in koš za košarko ima igrišče na Kompolju, izvedena je bila ureditev manjšega pokritega objekta ob igrišču na Orehovem, nova so otroška igrala v Rovišču pri Studencu. Do konca oktobra bodo nova igrala postavljena še na obstoječi površini pri OŠ Boštanj, še sporočajo iz Občine Sevnica.

M. K.

foto: Občina Sevnica

