Dva povlekli iz blata ob cesti; meteorna voda zalila dve hiši

12.10.2020 | 07:00

ilustrativna slika (Foto: R. N., arhiv DL)

Včeraj ob 12.20 je v naselju Jama pri Dvoru, občina Žužemberk, krajan zaprosil gasilce PGD Dvor za pomoč pri izvleku osebnega vozila, ki je obstalo na njivi ob cesti, zaradi razmočenega terena. Gasilci so z vitlom potegnili vozilo na cestišče.

Podobno se je zgodilo zvečer. Ob 19.32 je na Baragovi cesti v Žužemberku osebno vozilo pri obračanju obstalo na razmočenem terenu ob cesti. Gasilci PGD Žužemberk so vozilo z vitlom potegnili na cestišče.

Meteorna voda zalila dve hiši

Meteorna voda je na območju Kočevja skozi streho zalivala dve stanovanjski hiši. Gasilci PGD Stara cerkev so očistili nesnago iz enega ostrešja in omogočili nemoten pretok vode, drugo ostrešje pa zasilno prekrili s folijo.

Drevo na cesti

Minulo noč ob 1.55 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 10:00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETELINJEK;

- od 8:00 do 10:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRGANJA SELA;

- od 11:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP REBER 2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORIŠKA GORA;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGRADŠKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 7:30 do 14:00 prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VRTAČE in TP VOLČJA JAMA.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GORENJI MOKRONOG, izvod PROTI MOKRONOGU - FINC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Čatež vas med 8:30 in 10:30 uro ter na območju TP Obrežje Kalin med 11:30 in 14:00 uro.

M. K.