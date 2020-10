Gajser še trdneje na vrhu seštevka SP; Pancar ujel točko

12.10.2020 | 08:00

Jan Pancar (foto: arhiv; AMZS)

Madrid - Slovenski motokrosist Tim Gajser je še povečal naskok v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Včeraj je bil drugi na dirki svetovnega prvenstva elitnega razreda MXGP v španskem Intu Xanaduju - Arroyomolinosu, a sta njegova najbližja zasledovalca končala za njim, tako da ima zdaj branilec naslova 24 točk naskoka.

Gajserju gre v zadnjem času sezona odlično od rok. Potem ko se je prebil na prvo mesto seštevka, prednost počasi, a vztrajno povečuje. Prejšnji teden je trojček dirk v Mantovi končal še s prvo zmago na dirki v sezoni, potem ko je pred tem dobil sedem posamičnih voženj.

"Dober dan sem imel, pa tudi steza mi je res všeč. Starta se mi sicer nista najbolje posrečila, a sem vseeno iztržil tretje in drugo mesto. V drugi vožnji sem bil še posebej zadovoljen z linijo, ki sem jo našel, tako da sem s sedmega mesta lahko prišel do drugega," je nastopa za spletno stran svoje ekipe ocenil branilec naslova in dodal: "Za hip sem bil celo pred Jorgejem, pa me je spet prehitel. Ostal pa sem zraven dolgo časa, potem sem ugotovil, da bom lahko premagal Romaina za skupno drugo mesto. Razlika je večja, upam pa, da se bom tudi v Lommelu dobro zabaval."

Včerajšnja dirka pa je še enega dirkača spravila na seznam poškodovanih. Skupil jo je Gajserjev sotekmovalec v ekipi Honde Mitch Evans; Avstralec je v prvi vožnji padel na roko in zaradi poškodovanega zapestja končal vožnjo, ni pa ga bilo niti na startu druge. Za zdaj še ni znano, ali bo okrevanje trajalo dlje časa.

Že pred dirkaškim koncem tedna v Španiji pa je bilo znano, da se do konca sezone ne bo vrnil Jefferey Herlings. Nizozemec je bil do poškodbe pred šestimi tedni še na vrhu SP, potem pa ni več nastopal, zdaj bo šel na operacijo poškodovane noge, da bi se lahko v miru pripravil na sezono 2021.

V Španiji je danes nastopil tudi Jan Pancar v razredu MX2, ki je v prvi vožnji z 20. mestom še ujel eno točko, v drugi je bil 18., kar mu je skupno prineslo 20. mesto. Zmagal je Francoz Tom Vialle pred Belgijcem Jagom Gertosm in Dancem Thomasom Kjerom Olsnom.

Skupno je v SP prvi Vialle s 525 točkami, Pancar je 20. z 78.

Naslednja dirka bo naslednji teden VN Flandrije v belgijskem Lommelu, kjer se spet začenja v letošnji sezoni že običajni trojček, tri dirke na istem prizorišču. Sledili bosta še VN Limburga 21. oktobra in VN Lommla 25. oktobra.

* Izidi:

* MXGP:

- 1. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Romain Febvre (Fra), 3. Tim Gajser (Slo);

- 2. vožnja: 1. Jorge Prado (Špa), 2. Tim Gajser (Slo), 3. Romain Febvre (Fra);

- dirka skupno: 1. Jorge Prado (Špa) 50, 2. Tim Gajser (Slo) 42, 3. Romain Febvre (Fra) 42;

- SP skupno: 1. Tim Gajser (Slo) 441, 2. Antonio Cairoli 417, 3. Jeremy Seewer (Švi) 396;

* MX2:

- dirka skupno: 1. Tom Vialle (Fra) 47, 2. Jago Geerts (bel) 41, 3. Thomas Kjer Olsen (Dan) 36 ... 20. Jan Pancar (Slo) 4;

- SP skupno: 1. Tom Vialle (Fra) 525, 2. Jago Geerts (bel) 473, 3. Jed beaton (Avs) 379 ... 20. Jan Pancar (Slo) 78

STA