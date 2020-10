Brajkovič po Furlaniji Julijski Krajini na koncu osmi

12.10.2020 | 08:00

Jani Brajkovič (foto: arhiv; Sportida)

Videm - Slovenski kolesar Jani Brajkovič je na dirki po Furlaniji Julijski Krajini zasedel končno osmo mesto. Zadnjo etapo je dobil Poljak Pawel Bernas pred Avstralcem Harryjem Sweenyjem in Italijanom Federicom Burchiom. V skupnem seštevku je slavil Norvežan Andreas Leknessund, ki je dobil sobotno kraljevsko etapo.

V zadnji, četrti etapi od Percota do Martignacca (175,4 km) v bližini Vidma je bil Brajkovič 51., za zmagovalcem Bernasom pa je na razgibanem profilu zaostal minuto in 36 sekund, s čimer je s šestega mesta v skupnem seštevku padel na osmo, s skupnim zaostankom treh minut in 38 sekund. V sobotni kraljevski etapi je bil 36-letnik šesti.

V včerajšnji etapi je bil od Slovencev najboljši Nik Čemažar (KK Kranj), ki je bil 26. Mesto za njim je končal David Per (Adria Mobil).

Najboljšo posamično uvrstitev na dirki je v drugi etapi od Variana do San Marco di Mereto di Tombe dosegel Tilen Finkšt (Ljubljana Gusto Santic), ki je bil četrti.

V skupnem seštevku sta bila med najboljšo dvajseterico še Martin Lavrič (NTT Pro Cycling) in Kristjan Hočevar (Adria Mobil), ki sta zasedla 16. oziroma 20. mesto.

Na dirki so nastopile tri slovenske ekipe, Adria Mobil, KK Kranj in Ljubljana Gusto Santic in skupno 15 slovenskih kolesarjev.

STA