Čas za zoom?

12.10.2020 | 12:40

Večina slovenskih podjetij se je v drugi polovici letošnjega leta že povsem prilagodila novi situaciji. Poslovanje se je v precejšnji meri ustalilo kot delo na daljavo, delo v izmenah, kolobarjenje med pisarno in domom. Pri vsem tem pa izstopa še večji prenos komunikacije v virtualno okolje.

Raziskave kažejo, da so se zaposleni v podjetjih že dobro navadili in tudi sprejeli virtualno komuniciranje preko različnih računalniških in telefonskih aplikacij za videokonference.

Če trenutno Slovar slovenskega knjižnega jezika še navaja samo en pomen besede zoom ('objektiv s spremenljivim zornim kotom'), bo treba počasi besedi dodati še kakšen nov podpomen.

»Jutri imam dva zooma in en skype.« »Zoomali smo celo dopoldne.« »Se vidiva na teamviewerju.«

Pa zoomirajmo realno stanje

Kljub temu da smo podjetniki in zaposleni počasi že posvojili trditev o novem normalnem, ki ga bomo preprosto morali sprejeti in se nanj navaditi, si je treba postaviti nekaj vprašanj.

Je res prav, da v celoti pristanemo na vse, kar nam novo normalno prinaša?

Kakšni bodo postali odnosi med zaposlenimi po daljšem obdobju omejenosti na virtualno komunikacijo?

Kakšni bodo čez nekaj mesecev odnosi z našimi strankami in kupci, če jih bomo nagovarjali in srečevali večinoma ali samo še v virtualnem svetu?

Kakšna bo psiho-fizična kondicija in počutje podjetnikov in zaposlenih čez nekaj mesecev?

Znani so že izsledki nekaterih najnovejših raziskav, kot je na primer poročilo slovenske Fakultete za šport o prvih negativnih posledicah na gibalnih sposobnostih otrok. Še nikoli v zgodovini meritev, ki potekajo 33 let, rezultati niso bili tako slabi.

Kako torej ohranjati zdravje, dobro psiho-fizično kondicijo in delovno vnemo podjetnikov in zaposlenih?

Zeleni Kostel – destinacija, ki krepi in vrača zdravje

V novi realnosti je majhna obmejna pokrajina ob reki Kolpi skoraj čez noč postala logična izbira in idealna zdrava destinacija za potovanje, izlet ali druženje, ki hkrati izpolnjuje tudi vse predpisane kriterije.

Distanco, izolacijo in higieno zagotavlja zdravo in neonesnaženo življenjsko okolje – Kostel od marca do oktobra 2020 ostaja brez okužbe z virusom covid-19, pri čemer zagotovo pomembno vlogo igrata neokrnjena narava s številnimi možnostmi zdrave rekreacije in redka poseljenost, brez vsake človeške gneče.

Program Business Wellbeing Kostel podjetnikom, njihovim zaposlenim in družinam zagotavlja idealno kombinacijo aktivnosti in dobrodejne sprostitve. Vsi programi so pripravljeni po meri naročnika – izobraževalno vsebino za marketinške izboljšave in povečevanje prodaje združujejo s sprostitvijo v zdravem naravnem okolju.

www.businesswellbeingkostel.eu

Shinrin Yoku Kostel – vaše antiburnout doživetje v skriti zeleni coni

Shinrin yoku v japonščini pomeni ‚gozdna kopel‘ in je naravna regenerativna tehnika, ki je ni sposobno nadomestiti nobeno farmacevtsko zdravilo ali cepivo. Tehnika deluje na vseh pet človeških čutov, ki jih narava predrami in regenerira, zato so gozdne kopeli zelo učinkovit način spoprijemanja s stresom.

Homo sapiens izhaja iz narave, ne iz mesta, prav zato se mora urbani sapiens, ki želi ubežati tehnostresu, po zdravje nujno vračati v naravo. Rastlinski fitoncidi aktivirajo regeneracijo imunskega sistema, gozdna narava pa s svojimi barvami in oblikami, vonjem, okusi in zvoki sprostilno osveži vseh pet čutov, krepi imunski sistem, zmanjšuje raven krvnega pritiska in sladkorja, izboljšuje kardiovaskularno zdravje, izganja depresijo, tesnobo in jezo.

Za gozdno kopel sicer zadostuje že vsak gozdiček, ker pa je Kostel pravljična dežela vode, bistre reke Kolpe in zelenih, prvinskih gozdov, je SY Kostel vaša petzvezdična izbira. Vodeni program Shinrin Yoku Kostel je regenerativna gozdna kopel z jogo, pranajamo in meditacijo. Brez mobilnih telefonov, fotoaparatov in kamer se povežete z naravo in tiho prečkate most k umirjenosti uma in telesa.

Unikatna igra pobega Castle Escape Kostel

Igra se odvija po celotnem grajskem poslopju in predstavlja varno okolje za druženje, ki upošteva vse veljavne zdravstvene predpise in je dobra oblika teambuildinga tudi v času, ko moramo upoštevati socialno distanco.

Igra pobega je tematska in v celoti zasnovana na resničnih zgodovinskih dejstvih. Igra jo lahko od 2 do 6 oseb, hkrati lahko igra do 5 skupin. Igralci se soočijo z izzivom skrivne grajske bratovščine in morajo poiskati 5 pravilnih simbolov, ki jim odprejo vrata za pobeg pred grajskim rabljem in gavgami – vislicami …

https://www.facebook.com/Castle-Escape-Kostel-588217045000542

Pot Mikulovega vraga

Mikulov vrag je legendarni kostelski vragec, ki se je udomačil na Mikulovi kmetiji v vasici pod gradom Kostel. Gospodinja mu je morala kuhati fižol, fažun po kostelsko, on pa se je izbirčno pačil: »Mehku, trdu, mehku, trdu …« in trde fižolčke metal ljudem v glavo. Čeprav ga je gospodar, naveličan vražje nadležnosti, poskusil zvezanega in oteženega s kamni vreči v Kolpo, je bil vragec doma že veliko pred njim.

Tri kilometre in pol dolga krožna pot, na kateri Mikulovega vraga najverjetneje ne boste videli, se pa med kostelskimi domačini govori, da preveč nagajivim lahko kakšen trd fižolček v glavo, je lahka, dobro označena in nezahtevna pot, ki večinoma vodi skozi gozd in tri vasice z arhitekturno tipičnimi kostelskimi hišami. Prava kostelska hiša je nadhlevska ali nadkletna, z leseno verando ali gankom, grajena iz okoliškega rečnega kamna.

Pot ves čas odpira fantastične poglede na grad Kostel, zadnji del pa vas vodi po robu pragozda Krajc-Bukovje, kjer je zaščiten gozdni rezervat in je najnižje rastišče jelke, ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi.

Dobrodošli v Kostelu – zdravi destinaciji, ki zagotavlja popoln oddih, reset in druženje po novih normah.

Lisac&Lisac d.o.o., T: 080 1509, www.businesswellbeingkostel.eu

