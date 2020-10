Velika nagrada 53. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje letos Tomažu Hartmanu

12.10.2020 | 10:40

Tomaž Hartman s priznanjem, Patricija Pavlič in Ciril Pevec (foto: Alenka Stražišar Lamovšek)

Nagrada prijateljev galerije, delo brazilskega avtorja Carlosa Stevensona Moschinija (foto: osebni arhiv)

Trebnje - Velika nagrada žirije 53. Mednarodnega tabora likovnih samorastnikov Trebnje je šla v roke slovenskemu umetniku Tomažu Hartmanu, nagrajenec prijateljev galerije pa je brazilski umetnik Carlos Stevenson Moschini.

Kot je bil edinstven 53. Mednarodni tabor likovnih samorastnikov Trebnje, tako je bil drugačen tudi njegov zaključek v soboto. Namesto junija je bilo tradicionalno srečanje umetnikov minuli teden, združevalo pa je ustvarjanje v živo in druženja prek spleta. Slovenska umetnika – Tomaž Hartman in Darja Štefančič - sta namreč ustvarjala v Trebnjem, Alexandra Detinska (Češka republika), Sandrine Lepelletier (Francija), Kikka Nyren (Finska) in Joškin Šiljan (Srbija) pa v domačih ateljejih.



Darja Štefančič se je na tabor vrnila po desetih letih: »Kljub vsem tem peripetijam s korono sem pa zelo vesela, da sem imela izjemno dobrega kiparskega kolega tukaj, zelo topel, razgledan človek. Veliko sva se imela za pogovarjat, tako da mi sploh ni bilo dolgčas. Poleg tega pa tudi mi nikoli ni, ker se poglobim v svoje delo. Bilo je krasno, še enkrat ponovim, čudoviti gostitelji, vsa spremljevalna ekipa. Tudi medije moram pohvalit – vsi so delovali zelo prijazno, toplo, tako da sem nadvse zadovoljna.«

Darja in Tomaž sta ustvarjal v Trebnjem, štirje umetniki iz tujine so svoja dela poslali po pošti. Strokovna žirija je presodila, da priznanje prejmeta Sandrine Lepelletier in Darja Štefančič, veliko nagrado letošnjega tabora pa Tomaž Hartman. V obrazložitvi je dr. Damir Globočnik zapisal, da je Tomaž za slovenski likovni prostor dokaj neobičajen primer samorastniškega ustvarjalca. V obrazložitev žirije, ki jo je prebrala kustodinja Andrejka Vabič Nose, je priznani umetnosti zgodovinar o Tomažu med drugim zapisal še: »Pri Tomažu Hartmanu ne moremo opaziti hotenja biti moderen za vsako ceno, temveč zlasti harmoničen odnos, ki ga je vzpostavil z lesom in naravo. Likovnik, po poklicu inženir gozdarstva, svoje objekte sestavlja zlasti iz koščkov lesa, ki jih je nabral na potovanjih, na primer takšnih koščkov, ki jih je naplavilo morje in imajo drugačen značaj kot nedavno nažagani les, ki še nikoli ni bil uporabljen. Tehnika oblikovanja do neke mere spreminja v mozaik, kosi lesa, ki so preoblikovani v človeške glave, pa Hartmanove objekte spreminjajo v zbore, v množico, ki nas nemo opazuje in hkrati zgovorno nagovarja.«

Tomaž Hartman je ljubezen do ustvarjanja odkril šele pred dobrim desetletjem, letos je bil za sodelovanje na taboru izbran drugo leto zapored. Ustvarja najprej zase, je pa vesel, če so njegova dela všeč tudi drugim. Kot prejemnik velike nagrade bo imel v Galeriji likovnih samorastnikov Trebnje samostojno razstavo. »Seveda sem zelo vesel. Sam se bi zelo, zelo težko odločil med toliko različnimi deli. Moje je – vsaj po teži – tisto najtežje, ker je les in železo. Vesel sem predvsem samostojne razstave. Takrat se bo šele videlo, koliko različnih del nastaja. Ko gledam vse te stvaritve v tej galeriji – to je tisti genski zapis,ki nas dela ljudi, in je zelo različen, ni izključujoč, hkrati pa je tako poseben, ker ga delajo, delamo ljudje, ki smo res samouki z neko neverjetno zagnanostjo, ljubeznijo, ki je jaz res ne znam razložit, in ljudje, ki upravljajo to galerijo, so varuhi tega ustvarjalnega, radovednega duha in zato jim res, res velika hvala.«

Letošnja novost je bilo glasovanje za izbor najljubšega dela prijateljev galerije. V 24-ih urah so obiskovalci spletne strani galerije odločili, da bo delo Hommage Samba Paulisti I, avtorja Carlosa Stevensona Moschinija iz Brazilije, obogatilo že tako izjemno zbirko Galerije likovnih samorastnikov Trebnje.

Osrednji javni muzej za naivno in samoraslo umetnost pri nas, Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, ki bo prihodnje leto obeležila 50-letnico delovanja, je tako bogatejša za sedem novih umetniških del. Iz izjemnega nabora več kot tisoč del obiskovalci na stalni razstavi odkrivajo zgodbe 138 likovnih del 119 ustvarjalcev naivne umetnosti iz vsega sveta, na začasni z naslovom Od pešpotnega časa do danes pa je na ogled 18 skulptur Rudija Stoparja in 30 slik Darje Lobnikar Lovak.

P. K. L.

