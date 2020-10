Včeraj 169 okuženih (24 pri nas), dve osebi umrli, tudi mladi v intenzivni terapiji

12.10.2020 | 12:35

V Sloveniji so včeraj ob 1404 testih potrdili 169 okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah je hospitaliziranih 172 bolnikov s covidom-19, od tega 26 na intenzivni negi, štirje so bili odpuščeni iz bolnišnice. Umrli sta dve osebi s covidom-19.

Po občinah

Okužbe z novim koronavirusom so včeraj potrdili v 65 občinah. Največ primerov je bilo v Ljubljani (34), kjer je trenutno okuženih 0,197 odstotka občanov, v ostalih občinah je bilo po manj kot deset okužb. Najvišji delež aktivnih okužb je še naprej v Črni na Koroškem (1,097 %), sledijo Mežica (0,674 %), Šentjernej (0,629 %) in Prevalje (0,573 %).

Pet okužb so včeraj zaznali v Sevnici, štiri v Ivančni Gorici, tri v Kočevju, po dve v Novem mestu in Črnomlju ter po eno v Šentjerneju, Šmarjeških Topicah, Škocjanu, Mokronog-Trebelnemu, Metliki, Semiču, Krškem in Dobrepolju.

Konec tedna je bil zahteven

Kot je na novinarski konferenci povedal vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin, so včeraj okuženost s koronavirusom potrdili pri 12 odstotkih testiranih, število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa znaša 164,65. Številka je visoka, a ni ključna za sprejemanje odločitve o novih ukrepih, je dejal Kacin.

Konec tedna je bil po njegovih besedah zahteven, saj je bilo veliko testiranj, povečuje se tudi število sprejetih v bolnišnice, in sicer vsak dan na novo sprejmejo od sedem do devet bolnikov. Za zdaj so bolnišnice pokazale, da so dovolj odzivne in so uspele zagotoviti dodatne zmogljivosti, izvajajo pa tudi dodatne prilagoditve, je dejal. Pričakovati je namreč, da se bo število pacientov s covidom-19 v prihodnjih dneh povečevalo, je dodal.

Glede dodatnih ukrepov pri nas, je povedal, da jih bo vlada sprejemala na predlog strokovne svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje oziroma glede na njeno oceno epidemiološkega položaja in ocene, kaj nas čaka. Pri tem je opozoril, da je za ugotovitev, kako prijema posamezen ukrep, potrebno daljše čakalno obdobje.

Glede izdaje soglasij za zbiranje do 500 je dejal, da je Nacionalni inštitut za javno zdravje, ki jih izdaja, zasut z zaprosili. Med drugim na soglasje čakajo nekatere verske skupnosti, ki bodo odgovor dobile najpozneje v torek, je dejal.

Tudi precej mladih v intenzivni terapiji

Razmeram se sproti prilagajajo tudi v UKC Ljubljana. Infektologinja s tamkajšnje klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Mateja Logar je pojasnila, da se pripravljajo na odprtje še ene lokacije za zdravljenje bolnikov s covidom-19, kot verjetno možnost je omenila ortopedsko kliniko, kjer so tudi spomladi nameščali tovrstne bolnike. O tem bo danes odločal strokovni svet UKC Ljubljana.

Na infekcijski kliniki je bilo po navedbah Logarjeve danes zjutraj 42 bolnikov s covidom-19 na navadnih oddelkih, 12 na intenzivni terapiji, od teh je deset bolnikov na ventilatorju, en je bil priključen na napravo za zunajtelesno oksigenacijo.

Logarjeva je danes opozorila, da je med bolniki s covidom-19, ki jih zdravijo na infekcijski kliniki, tudi precej mladih v intenzivni terapiji. Trenutno je najmlajši bolnik v intenzivni star 44 let in pred okužbo ni imel drugih bolezni. "Teh bolnikov je manj kot starejših, a zavedati se je treba ,da tudi mladi v dobri kondiciji lahko resno zbolijo in potrebujejo zdravljenje v enoti intenzivne terapije," je opozorila.

Na novinarsko vprašanje, ali drži, da se je več zdravnikov iz UKC Ljubljana tekom vikenda udeležilo poroke, je Logarjeva pripomnila, da "imamo tudi take, ki so mnenja, da se jih novi koronavirus ne tiče in da je njihovo zasebno življenje bolj pomembno kot priporočila za preprečevanje širjenja okužbe. A zavedati se moramo, da virus nima delovnega časa in da v tem trenutku ne moremo imeti 'normalnega' življenja," je dodala.

Znova je opozorila, da vnos virusa v delovno okolje prinaša precej težav in oteži normalno delo. Po njenem prepričanju se morajo ne le zdravstveni delavci, ampak vsi, vključno z njihovimi svojci, zavedati, da v tem času druženja niso primerna.

STA; M. K.