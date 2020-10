FOTO: Kosilnice in motorne žage - so vaše? Rop bencinskega servisa

12.10.2020 | 14:50

Zaseženi predmeti (foto: PU Novo mesto)

Sinoči nekaj pred 22. uro so bili policisti obveščeni o ropu bencinskega servisa v Novem mestu. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je storilec, ki je bil zamaskiran in oblečen v črna oblačila, vstopil v prostore prodajalne in od osebja zahteval denar. Storilec je med ropom v rokah držal predmet, podoben pištoli, ko mu je uslužbenec izročil denar, pa je peš pobegnil. Policisti so takoj pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilca, z intenzivno preiskavo nadaljujejo tudi danes.

Osumljencu zasegli ukradene predmete

Policisti PP Trebnje so pridobili odredbo sodišča in 9. 10.opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja osumljenca iz okolice Velikega Gabra. Med hišno preiskavo so našli in zasegli več motornih žag, kosilnic ter ročnega orodja, za katere obstaja utemeljen sum, da izvirajo iz kaznivih dejanj vlomov in tatvin. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin, osumljenca pa bodo ovadili na pristojno tožilstvo.

Vlomi in tatvine

Na Vodnikovi ulici v Novem mestu je 9. 10. dopoldne nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel samokolnico in električno ročno orodje. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Muhaberju je 10. 10. popoldne neznanec odnesel električno ročno orodje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 250 evrov.

Na Ragovski ulici v Novem mestu je v noči na 11. 10. nekdo vlomil v gostinski lokal in ukradel denar. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 2000 evrov premoženjske škode.

V noči na nedeljo je na Trubarjevi cesti v Šentjerneju nekdo vlomil v poslovne prostore. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, nastala je le premoženjska škoda, povzročena z vlomom.

V noči na neseljo je na dvorišču podjetja v Trebnjem neznanec z osebnega avtomobila Audi A4 ukradel platišča s pnevmatikami. Škode je za okoli 1600 evrov.

V kraju Vrbovec na območju PP Trebnje je včeraj nekdo izkoristil odsotnost stanovalcev in skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah je odnesel dve baterijski svetilki in ključe. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Na Seidlovi cesti v Novem mestu je sinoči nekaj pred 23. uro nekdo vlomil v poslovne prostore n ukradel manjšo količino denarja, POS terminal in ključe. Lastnico je oškodoval za okoli 400 evrov.

M. K.