Eden na traktorju, drugi v avtu (neregistriranem) - oba brez vozniške

12.10.2020 | 13:30

ilustrativna slika (foto: arhiv)

Policisti PP Šentjernej so v petek popoldne v Rojah ustavili 14-letnega kršitelja, ki je vozil kmetijski traktor. Mladoletniku, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, so traktor zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

V petek popoldne so policisti PP Metlika pri Dolah kontrolirali voznika osebnega avtomobila Chevrolet kalos. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Zasegli so mu neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o motornih vozilih za omenjene kršitve določajo globo v višini najmanj 2700 evrov.

Z dobrim promilom vijugal po cesti

Brežiški policisti so bili včeraj popoldne obveščeni o nezanesljivi vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi v Cerkljah ob Krki vijugal po vozišču in ogrožal druge udeležence v prometu. Na podlagi opisa so voznika izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 53-letni kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,55 miligrama alkohola, se z rezultatom preizkusa ni strinjal, zato so zanj odredili strokovni pregled. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Prometna nesreča pri Dolah

Policisti PP Metlika so bili včeraj okoli 8.30 obveščeni o prometni nesreči na cesti Novo mesto - Metlika, pri kraju Dole. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 21-letna voznica vozila osebni avtomobil iz smeri Metlike proti Novemu mestu. Pri Dolah je v ovinku izgubila oblast nad vozilom in trčila v prednji del tovornega vozila, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 29-letni voznik iz Bosne in Hercegovine. Povzročiteljica se je v nesreči lažje poškodovala.

Nezakoniti prehodi državne meje

Policisti PU Novo mesto so med 9. 10. in 12. 10. na območju Žuničev, Sinjega vrha, Tanče Gore, Dragatuša, Srednjih Radencev, Podloga (PP Črnomelj), Dola in Premagovcev (PP Krško) izsledili in prijeli 26 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z 12 državljani Bangladeša, štirimi državljani Pakistana, štirimi državljani Kosova, štirimi državljani Sirije in dvema državljanoma Libije še niso zaključeni.

Na podvozju dva Afganistanca

Na mejni prehod Obrežje je včeraj na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled vozila, kjer so na podvozju odkrili dva državljana Afganistana, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujca so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

M. K.