Trije oddelki četrtega razreda zaradi okužbe učiteljice v karanteni

12.10.2020 | 14:00

OŠ Trebnje (Foto: R. N.)

Trebnje - Poročali smo, da se je s koronavirusom okužila ena od zaposlenih v šolski kuhinji Osnovne šole Dolenjske Toplice, okužba pa je bila potrjena tudi pri učiteljici Osnovne šole Trebnje. Kot je za nas časopis povedal ravnatelj trebanjske šole Rado Kostrevc, so bili o tem obveščeni v soboto in takoj so v skladu z navodili nemudoma obvestili Nacionalni inštitut za javno zdravje, pristojno ministrstvo, občine in druge, ki so bili v stiku z okuženo osebo.

»Učiteljica, pri kateri so ugotovili okužbo, je bila prejšnji teden z otroki v šoli v naravi. Ob prihodu domov je opravila test, ki je pokazal, da je pozitivna. Zaradi tega je bila vsem, ki so bili v stiku z njo odrejena karantena. Trenutno je v karanteni šest učiteljev in 58 učencev. Gre za tri oddelke četrtega razreda, en oddelek prihaja s podružnične šole Dolenja Nemška vas, druga dva pa sta na matični šoli v Trebnjem,« je pojasnil Kostrevc in dodal, da se sicer zaenkrat vsi, tudi okužena učiteljica, dobro počutijo. »Ker so bili v šoli v naravi, niso bili v stiku z ostalimi učenci ali zaposlenimi na šoli. Mislim, da imamo zadevo pod kontrolo,« meni ravnatelj.

Za učence, ki so morali ostati doma, bo pouk potekal na daljavo, v kratkem bodo prejeli vsa potrebna gradiva. Kot je še dodal Kostrevc, je to prva potrjena okužba na šoli. »Marca je bilo nekaj primerov suma na novi koronavirus, a testirane osebe so bile negativne.« Osnovno šolo Trebnje skupaj s podružnicami obiskuje 1119 učencev, 141 pa je zaposlenih na šoli.

