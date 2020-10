Okužbo potrdili pri dveh stanovalcih DSO Trebnje

12.10.2020 | 16:50

DSO Trebnje (Foto: arhiv DL, R. N.)

Trebnje - Prejšnji teden smo poročali, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri delavki na zdravstveno negovalnem oddelku v Domu starejših občanov (DSO) Trebnje. Po potrjeni okužbi je bilo opravljenih 65 odvzem brisov, in sicer pri 47 stanovalcih in 18 delavcih. Vsi izvidi testiranj so bili negativni. V soboto so vse ponovno testirali, danes pa so prejeli rezultate. »Pri dveh stanovalcih iz oddelka, ki je od četrtka organiziran kot siva cona, je bila potrjena okužba s koronavirusom. Trenutno nihče od okuženih ne kaže znakov okužbe. Rezultati drugih testiranj zaposlenih so bili negativni,« je preko spletne strani zavoda sporočila v. d. direktorica DSO Trebnje Mateja Povhe.

»Ker gre za primarne primere oskrbovancev s potrjeno okužbo v zavodu, sta bila okužena danes premeščena v Splošno bolnišnico Brežice, in sicer gre za tridnevni sprejem oskrbovancev, pri katerih je prisotna okužba s koronavirusom in so asimptomatski. V tem času bomo v DSO vzpostavili rdečo cono za obravnavo nadaljnjih morebitnih pozitivnih oskrbovancev,« še piše na spletni strani zavoda.

Dom je zaprt za obiskovalce, izhode stanovalcev in nove sprejeme. Vodstvo doma se zaveda, da je prepoved obiskov stres tako za stanovalce kot tudi svojce, zato vse naprošajo za sodelovanje in razumevanje trenutne situacije.

R. N.