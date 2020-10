Kako izbrati pravi kamin glede na velikost doma?

Vzemite si ves potreben čas za izbiro kamina.

Na trgu je veliko različic in vrst kaminov, od večjih toplozračnih kaminskih vložkov do manjših kaminskih peči. Na srečo so nam izkušnje najspretnejših pečarskih mojstrov in hiter razvoj tehnologije omogočili, da je ta naraven in okolju prijazen način ogrevanja na voljo tudi za manjša stanovanja in hiše.

Če že nekaj časa razmišljate o vgradnji kamina, je morda prav okoljska sprejemljivost odločilen faktor, saj pri kurjavi uporabljajo le naravne vire, kot so drva, peleti, plin ali etanol.

Izbor kamina pa vsekakor ni lahka naloga, saj nikakor ne gre za majhno odločitev. Izbrani kamin bo na vaše življenje vplival še mnogo let ter vas grel v hladnejšem delu leta.

Da bi se lažje odločili, smo vam v podjetju Trend Kamini pripravil vodič, ki vas bo v petih korakih pripeljal do vašega sanjskega kamina.

1. Velikost ogrevanega prostora

Ali želite ogrevati celotno hišo ali le dnevni prostor? Tovrstna odločitev zagotovo igra pomembno vlogo pri izbiri kamina. Če boste izbrali premočan kamin, se bo prostor pregreval in v njem ne bo prijetno bivati, saj vam bo vroče. Obenem v tovrstni situaciji kamin ne gori učinkovito, kar povzroča težave z dimnikom, kot je na primer nabiranje saj. S prešibkim kaminom pa se boste lahko postavili na glavo, pa še vedno ne bo dovolj ogrel prostora.

Za določitev prave velikosti kamina za sobo upoštevajte, da se moč kamina meri v kilovatih (kW).

Za večjo hišo vam priporočamo kamin z močjo 100 W/m2, za manjše stanovanje pa od 20 W/m2 do 60 W/m2. Tu je preprosta formula, ki vam bo pomagala izbrati kamin prave velikosti za sobo:

Višina (m) x dolžina (m) x širina (m) prostora x 0,07 = število kW

2. Tip kamina: vgradni ali prostostoječ kamin?

Tip kamina je tako rekoč najpomembnejši faktor pri izbiri kamina glede na velikost doma.

Za večje hiše

Izberite kaminski vložek na drva ter prostoru pričarajte pridih svežine in udobja.

Vgradni kamini so primerni za večje domove, saj zahtevajo več prostora, kot na primer prostostoječa kaminska peč. Priporočamo, da njegovo strukturo in postavitev načrtujete že med samo gradnjo, saj je potrebno natančno izmeriti dimenzije in ga umestiti v prostor. Hkrati pa je to lahko tudi izjemna prednost, saj vgradni kamini nudijo možnost vgradnje po meri v izbrani prostor. S svojim klasičnim izgledom pričarajo magično vzdušje, sploh v hladnih zimskih nočeh.

Za manjša stanovanja

Kaminska peč je super izbira za tiste, ki nimajo veliko razpoložljivega prostora, saj nudi preprosto montažo in manj možnih zapletov pri gradnji. Je občutno manjša od vgradnih kaminskih vložkov, zaradi česar lahko pride do nekoliko slabše toplotne akumulacije, vendar trg ponuja vedno več modelov, ki prostor ogrevajo z vseh strani. Omogoča lažje vzdrževanje in servis.

Pri kaminski peči je gorilni prostor že inštaliran, zato se lahko izognete sestavljanju posameznih komponent. Je kompaktnejša od klasičnega kamina, a ponuja skoraj isto grelno sposobnost.

3. Tip goriva: kamin na drva, peleti ali plin?

Za večje hiše

Lastnikom večjih hiš, kjer jim prostor dopušča shranjevanje drv, priporočamo izbiro kamina na drva, saj predstavlja super investicijo z vidika ekonomičnosti ter ekološkosti. V kolikor vas ni veliko doma, vam priporočamo ogrevanje na pelete, saj lahko ogrevate tudi, ko ste zdoma, medtem ko je pri ogrevanju na drva potrebno sprotno nalaganje goriva v kurišče.

Za manjša stanovanja

Če živite v manjšem stanovanju, je kaminska peč na plin izvrstna izbira, saj ne pušča pepela ter posledično ne zahteva toliko čiščenja, kot ogrevanje na drva. Delujejo zelo estetsko, ne puščajo nikakršnih sledi, obenem pa so energetsko učinkovite.

4. Prezračevanje prostora

Kamin potrebuje ustrezen dovod zraka, ki ga ponavadi zajema iz prostora, zato se prepričajte, da je poskrbljeno za zadosten prenos kisika. Priporočamo vam, da uredite zunanji dovod, kar pomeni skozi dimnik ali pa z rednim odpiranjem oken.

Na zadosten pretok kisika bodite še posebej pozorni v manjših stanovanjih, ki so del dobro izoliranih objektov, kjer svež zrak težje prehaja v prostor. V kolikor imate balkon, lahko vanj izpeljete cev iz kamina, ki bo poskrbela za zadostno količino kisika v prostoru.

5. Ne pozabite na povezanost kamina s prostorom

Za večje hiše

V večjih prostorih imate zagotovo večjo svobodo pri izbiri estetske povezanosti kamina s prostorom. Dandanes se na trgu pojavlja veliko trendovskih rešitev, kjer kamini stojijo celo na sredini sobe. Vgradni kamini lahko sofisticirano ločijo prostor na dva dela, izbirate pa lahko med raznimi postavitvami:

● Polkrožna zasteklitev,

● L zasteklitev,

● Ravna zasteklitev,

● Trapezna zasteklitev,

● Tunelska zasteklitev ter

● Tristranska zasteklitev.

Za manjša stanovanja

Tudi stanovanjske prostore lahko čudovito obogatite z modernimi dizajni kaminskih peči, saj lahko izbirate med modeli, ki bodo v vaš prostor doprinesli občutek domačnosti ter udobja. Preverite ponudbo podjetja Trend Kamini, kjer lahko izbirate med klasičnimi, modernimi ter tradicionalnimi oblikami.

Priporočamo vam peči z oblogo iz naravnega kamna, saj dodatno akumulirajo toploto, obenem pa pričarajo šik videz prostora.

Kaminske peči na pelete so odlična izbira, saj vaš prostor ogrevajo s pomočjo vgrajenega ventilatorja ter s sevanjem stekla. Ustvarjajo izjemen ambient, prav tako pa lahko izbirate med različnimi oblikami, dimenzijami, funkcijami ter toplotnimi močmi.

Če razmišljate, da bi svoj dom obogatili s kaminom ali kaminsko pečjo, Vas vabimo, da se obrnete na podjetje Trend Kamini, ki nudi strokovno podporo pri nakupu ter izdelavi kamina, analizo prostora ter dizajn po meri glede na vaše želje ter potrebe prostora. V njihovi prodajni ponudbi boste našli več kot 300 različnih modelov kaminov in peči. Skupaj boste našli vaš sanjski model, ki vas bo grel in ustvarjal izjemen ambient še vrsto let!

