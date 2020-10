V trčenju štirje poškodovani, eno osebo odpeljali v bolnišnico

13.10.2020 | 07:35

Včeraj ob 19.04 sta v naselju Gunte, občina Krško, trčili osebni vozili. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, preprečili iztek motornih tekočin in posuli že iztekle tekočine. Reševalci NMP Krško so na kraju oskrbeli štiri poškodovane osebe in eno prepeljali v SB Brežice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah danes med 12.00 in 14.00 uro prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje Brežice grad.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 6.30 do 7.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AVTOHIŠA LOČNA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE;

- ob 8.00 in ob 14.00 (začasno - za 30 minut) odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RODINE PRI ČRNOMLJU.

- ob 8.00 in ob 14.00 (začasno - za 30 minut) odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA GORA, TP PLANINA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAGORICA PRI ZBURAH;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZABORŠT.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 11.00 do 12.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.