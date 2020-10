Nevarno vozil, ker je zaradi slabega počutja hotel priti čim prej domov

Cisterna, s katero je hrvaški voznik peljal po višnjegorskem klancu navzdol 117 km/h. (Foto: PPP Novo mesto)

Kot so sporočili s PU Novo mesto, je občan policiste PPP Novo mesto obvestil o nevarnem ravnanju voznika cisterne, ki naj bi na višnjegorskem klancu vozil navzdol z veliko hitrostjo. Policisti so se takoj odzvali, voznika izsledili in ustavili. Med postopkom so ugotovili, da je 31-letni voznik iz Hrvaške prevažal 26.000 litrov dizelskega goriva, po klancu navzdol peljal 117 km/h, vozilo pa je bilo v prostem teku. Voznik je policistom pojasnil, da je peljal hitro, ker se počuti slabo in je želel čim prej prispeti domov. Kršitelja so izločili iz prometa in za vozilo odredili izredni tehnični pregled. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Novomeški kriminalisti ovadili goljufa

Novomeški kriminalisti so na podlagi ugotovitev v predkazenskem postopku zoper dve fizični in eno pravno osebo z območja PU Novo mesto na Okrožno državno tožilstvo Novo mesto podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja goljufije po členu 211/I in III KZ-1. Med preiskavo so ugotovili, da so storilci s pomočjo posebnih elektronskih naprav umetno ustvarili mednarodne telefonske klice v okviru gostovanja (roaming) na škodo slovenskega mobilnega operaterja. Na ta način so uporabili SIM kartice tujega operaterja, jih s posebnimi napravami povezali in prikazali, kot bi bile oziroma da gostujejo v Sloveniji. Z njimi so opravili veliko količino umetno generiranih klicev in si na ta način skušali pridobiti protipravno premoženjsko korist. Za gostovanje je bilo namreč potrebno plačilo posameznemu operaterju, ki je omogočil oziroma posredoval klice do vključno kličoče telefonske številke. Na ta način so si skušali pridobiti protipravno premoženjsko korist, v škodo enega slovenskega mobilnega operaterja, v skupni višini skoraj 61.000 evrov. Za kaznivo dejanje goljufije po 211/I in III členu KZ-1 je zagrožena kazen v višini od 1 do osmih let zapora. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo Novo mesto.

Nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvi

Policisti PP Krško so posredovali zaradi nasilja v družini. Zaščitili so žrtev in 40-letnemu moškemu izrekli ukrep prepovedi približevanja. Ugotovili so, da je nasilnež partnerko pretepel in jo poškodoval, v preteklosti pa naj bi bil že večkrat nasilen do žrtve. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. 40-letnega osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivih dejanj nasilja v družini in lahke telesne poškodbe.

Vlomi in tatvine

Na območju Šentruperta je med 18. in 20.30 nekdo skozi vrata terase vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 2000 evrom premoženjske škode.

Iz kolesarnice stanovanjskega bloka na Vodnikovi ulici v Brežicah je med 7. 10. in 12. 10. neznanec odtujil moško treking kolo Specialized sirrus črne barve.

Med 9. in 11. 10. je na Velikem Slatniku nekdo poskušal vlomiti v nenaseljeno stanovanjsko hišo. V objekt ni uspel vstopiti, povzročil pa je za okoli 400 evrov premoženjske škode.

Na parkirnem prostoru stanovanjskega bloka v Novem mestu je v noči na 12. 10. neznanec vlomil v osebni avtomobil. Odtujil je 12 paketov piva. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov.

19-letnica izsilila prednost 60-letniku

Okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti med Krškim in Sevnico pri Brestanici. Policisti PPP Novo mesto so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 19-letna voznica osebnega avtomobila, ki je izsilila prednost 60-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Povzročiteljica nesreče in potnica v vozilu 60-letnega voznika sta se v nesreči lažje poškodovali. 19-letni voznici so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Poskusi izmika mejni kontroli

Policisti PMP Dobova so med kontrolo tovornega vlaka, ki je na vstop v Slovenijo pripeljal iz Bosne in Hercegovine, na podvozju enega izmed vagonov odkrili dva državljana Tunizije, ki sta se poskušala izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo.

Pri temeljiti mejni kontroli tovornega vozila srbskih registrskih oznak so policisti PMP Obrežje v tovornem delu odkrili dva državljana Afganistana, v tovornem vozilu registrskih oznak Severne Makedonije tri državljane Afganistana, na podvozju tovornega vozila bosanskih registrskih oznak pa dva državljana Maroka. Krški policisti so v tovornem vozilu bosanskih registrskih oznak prijeli tri državljane Maroka, ki so se poskušali izogniti mejni kontroli.

Vse tujce so po zaključenih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom.

