Zagozdena drevesa;... povratni udar dima; Krka bo danes poplavljala...

13.10.2020 | 09:55

Ilustrativna slika

Včeraj ob 17.35 so se ob stebrih mostu čez reko Krko pri naselju Potok v občini Straža zagozdila tri drevesa. Gasilci PGD Vavta vas so jih razžagali in odstranili.

Ob 1.55 je pri naselju Lokve, občina Črnomelj, podrto drevo na cesti oviralo promet. Odstranil ga je dežurni delavec CGP Novo mest

Ob 8.48 se je v Orešju nad Sevnico, občina Sevnica, sprožil manjši zemeljski plaz. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 9.44 se je v Šeškovi ulici v Kočevju kadilo iz kletnih prostorov v večstanovanjski stavbi. Gasilci PGD Kočevje so prostore prezračili in objekt preventivno pregledali s termovizijsko kamero. Najverjetneje je šlo za povratni udar dima iz dimnika. Do požara ni prišlo, materialna

Opozorilo vremenoslovcev



Po podatkih Agencije RS za okolje, bo reka Krka sredi dneva poplavljala na območjih vsakoletnih poplav v srednjem toku, v ponedeljek zvečer in ponoči pa tudi v spodnjem toku. V Podbočju bo zvečer dosegla največji pretok okoli 280 kubičnih metrov na sekundo.

Motena oskrba z vodo

Zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju bo danes od 10.00 do predvidoma 13.00 ure prekinjena oz. motena oskrba s pitno vodo na Ulici Anke Salmičeve, Sejmiški ulici, Wolfovi ulici, Vrtnarski poti, Cvetni poti, Gozdni poti, Brezinski poti, Grebenčevi cesti in Cesti ob Gaju. Kostak d.d. priporoča, da pred ponovno uporabo pitne vode za prehrambene namene (po končani prekinitvi oskrbe):

Izpiranje naj bo na vseh pipah intenzivno, v sunkih s turbulentnim tokom, to pomeni s periodičnim zapiranjem in odpiranjem pip do največjega pretoka. Izpiranje naj traja najmanj 15 minut.

Vse uporabnike prosimo za razumevanje.

M. L.-S.