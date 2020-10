Covid terjal smrtno žrtev v Šentjerneju

13.10.2020 | 10:10

Šentjerneju gre na bolje pri koronavirusu - okuženih je vsak dan manj. Očitno so se zresnili in ukrepi delujejo.

Šentjernej - Poročali smo že, da se je v zadnjem času v šentjernejski občini situacija zaradi hitrega širjenja novega koronavirusa zelo zaostrila.

V tednu dni so zabeležili celo preko 20 na novo okuženih, in po zadnjih uradnih podatkih za 11. oktober je bilo v Šentjerneju aktivno okuženih že 45 ljudi, kar v odstotkih znaša 0,629. To pomeni, da je občina Šentjernej po deležu aktivnih okužb v Sloveniji na 3. mestu - vodi Črna na Koroškem (1,097 odstotkov), druga pa je Občina Mežica (0,674 odstotka). V šentjernejski občini je skupaj zdaj 50 potrjeno okuženih.

Nekaj občanov je pomoč iskalo v bolnišnici, nekaj celo na intenzivni negi.

Žal se za možakarja, ki je bil v zelo slabem stanju, ni dobro izšlo in prejšnji teden je podlegel posledicam Covida-19. Kot pove župan Jože Simončič, gre za 62-letnika, ki ni imel nobenih resnih kroničnih bolezni od prej, kar bi lahko vplivalo na slabši potek bolezni.

»Ne bi rad, da bi šele prva smrt osvestila ljudi,« je župan za Dolenjski list dejal prejšnji teden, a očitno se je to zgodilo. Kot opaža prvi mož občine, so se ljudje v glavnem zdaj le zresnili, večina jih upošteva predpisane ukrepe in navodila, tudi po lokalih je videti manj ljudi. Za velik porast potrjeno okuženih v šentjernejski dolini so bila v glavnem kriva zasebna druženja.

NIJZ: pohvala Šentjernejčanom

V zadnjem tednu je bilo nekaj novih okužb menda tudi v šoli in vrtcu, posledično pa dosti karanten.

Da gre šentjernejski občini na bolje, pove tudi vodja delovne skupine za nalezljive bolezni novomeške enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Marta Košir, dr. med, spec.

»Zadnje dneve beležimo izredno izboljšanje, manj okuženih, domačini ne zbolevajo več. Očitno je manjša lokalna skupnost opozorila vzela resno in ukrepi so zalegli. To je pokazatelj, da se da, če se hoče in naj Šentjernejčane posnemajo še drugje,« pravi Koširjeva. Nove okužbe se namreč pojavljajo v novomeški, kostanjeviški, trebanjski občini…

L. Markelj