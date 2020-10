Trebanjci se v dvorani Leona Štuklja dobro počutijo

13.10.2020 | 20:45

V domači ekipi je bil najbolj učinkovit Gal Cirar s šestimi goli.

Trebanjci še naprej ostajajo neporaženi. Takole so se veselil zmage proti Velenjčanom.

Novo mesto - Še drugič so rokometaši Trima Trebnje v dvorani Leona Štuklja v Novem mestu slavili minimalno zmago. Pred dvema tednoma so z golom prednosti (23:22) premagali madžarski Balatonfüred in tako podaljšali nastope v Evropi, danes pa so bili v derbiju šestega kroga lige NLB z 29:28 boljši od Velenjčanov.

Trebanjci v tej sezoni še tako doma kot tudi na mednarodnem prizorišču še ne poznajo poraza. To je bila že njihova peta zmaga v državnem prvenstvu, s katero so se na vrhu izenačili s Celjani, ki ima prav tako popoln izkupiček. Vodilni ekipi bi se morali pomeriti že pred dnevi, a je bil dvoboj preventivno preložen, ker je bil eden od članov trebanjske ekipe v stiku z okuženo osebo, a je bil kasnejši test na koronavirus negativen.

Varovanci Uroša Zormana so se morali za zmago proti Velenjčanom, za katere je bila to prva tekma po prestani karanteni, zelo potruditi. Gostom se ni kaj dosti poznalo, da v preteklih dneh niso imeli skupnih treningov. Veliko bolj nezbrani so tako v obrambi kot v napadu delovali Trebanjci, ki so si hitro zaostajali za štiri gole (3:7), zato je Zorman zahteval minuto odmora. Po njej so Trebanjci strnili svoje vrste in se gostom povsem približali, a potem je znova prišla serija napak, kar so Velenjčani izkoristili in štiri minute pred koncem prvega dela ušli na pet golov prednosti (11:16).

V drugem polčasu je Trimo lovil priključek in po zadetku Gregorja Potočnika je bil izid izenačen na 18. točki. Gledalci so spremljali napet zaključek, v katerem so v prelomnih trenutkih dvoboja več zbranosti in znanja pokazali Trebanjci, ki so imeli tudi nekaj športne sreče. Po golu Gala Cirarja s krilnega položaja in zadeti sedemmetrovki Dina Hamidovića poldrugo minuto pred koncem so povedli z 28:26 in gledalci na tribunah so že slavili novo zmago. »Za nami je izjemno naporna tekma. Tekmo smo začeli slabo, a v končnici z borbenostjo dobili. Čestitke fantom za borbo in Gorenju za korektno tekmo,« je po tekmi dejal Zorman.

6. krog lige NLB:

Trimo Trebnje : Gorenje Velenje 29:28 (14:17)

Trimo Trebnje: Tomić, Brana, Rašo 4, Didovič, Grojzdek, Dobovičnik 1, Cingesar 2, Hamidović 5 (2), Sarak 2, Kotar 2, Potočnik 3, Kmet, Udovič, Grbić 2, Cirar 6, Florjančič 2.

Lestvica:

1. Celje Pivovarna Laško 5 5 0 0 176:127 10

2. Trimo Trebnje 5 5 0 0 156:142 10

3. Jeruzalem Ormož 6 4 0 2 187:181 8

4. Gorenje Velenje 4 3 0 1 116:97 6

5. Maribor Branik 5 3 0 2 141:128 6

6. Riko Ribnica 5 3 0 2 158:150 6

7. Slovenj Gradec 2011 5 3 0 2 139:133 6

8. Koper 5 2 0 3 130:133 4

9. Butan plin Izola 5 1 1 4 124:138 3

10. Ljubljana 5 1 1 3 114:135 3

11. Urbanscape Loka 3 1 0 2 76:86 2

12. Dobova 5 1 0 4 128:148 2

13. Grosist Slovan 6 1 0 5 158:181 2

14. Krka 6 1 0 5 152:177 2

Besedilo in fotografije: R. N.

